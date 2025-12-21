مسؤول أممي يتوقع عودة نحو مليون لاجئ إلى سوريا عام 2026

جنيف-سانا

توقع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، مع التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا منذ سقوط النظام البائد في الـ 8 من كانون الأول 2024.

وقال يوسا في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: إن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024، إضافة إلى عودة نحو مليوني شخص من النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية أي أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

ولفت يوسا إلى أن آلاف السوريين يعودون تلقائياً إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عاماً من اللجوء القسري، لافتاً إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري تراجع بسرعة، ليحلّ محله شعور واسع بالأمل.

دعم دولي منسق

وأوضح المسؤول الأممي أن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى ديارهم تمثّل مؤشراً إيجابياً، إلا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس يحتاج إلى وقت، ما يستدعي دعماً دولياً منسقاً ومستداماً.

انتهاء عزلة سوريا

من جهة ثانية أشار يوسا إلى أن التعافي في سوريا بعد حرب طويلة لن يكون فورياً، والحكومة والشعب السوري يستحقون إشادة كبيرة لنجاحهم في إعادة ربط البلاد بالعالم خلال فترة قصيرة نسبياً.

وبين يوسا أن سوريا كانت معزولة عن الساحة الدولية لأكثر من 14 عاماً، قبل أن تعود خلال عام واحد فقط إلى إقامة علاقات مع عدد متزايد من الدول، وهو ما يعد “تطوراً بالغ الأهمية”.

عوامل لتسريع عملية التعافي

وأعرب يوسا عن أمله في أن يفتح إنهاء العقوبات على سوريا الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص في خطوة ضرورية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية وتسريع عملية التعافي.

الدور الإيجابي لتركيا

وأشاد يوسا بجهود تركيا التي استضافت أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين لسنوات طويلة، ولعبت في الوقت ذاته “دوراً إيجابياً” في دعم سوريا بعد سقوط النظام البائد.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، دعا أول أمس إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدة من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، معرباً عن ثقته بأن هذه العودة ستستمر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أول أمس، على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، متضمناً مادة تلغي بشكل كامل قانون قيصر المفروض على سوريا منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذاً.