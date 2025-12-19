رابطة العالم الإسلامي: إلغاء قيصر خطوة محورية نحو مستقبل واعد للشعب السوري

جدة-سانا

رحّبت رابطة العالم الإسلامي بقرار الولايات المتحدة إلغاء “قانون قيصر”، مهنئة سوريا حكومةً وشعباً بهذه الخطوة التي وصفتها بالمحورية نحو مستقبل واعد للشعب السوري.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة نُشر على موقعها الرسمي، أكد الأمين العام ورئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبد الكريم العيسى، أن القرار التاريخي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكس استحقاق سوريا للمضي قدماً في مسيرتها الجديدة.

وتمنى العيسى أن تكلل المساعي الصادقة للحكومة السورية بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب نحو الاستقرار والرخاء، مشيداً بالجهود التي بذلتها السعودية دعماً للشعب السوري في هذا المنعطف المصيري.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقّع في وقت سابق اليوم قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي تضمّن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح الإلغاء نافذاً.