مباحثات سورية فرنسية لتعزيز الشراكات الدولية في مجال مكافحة الفساد

الدوحة-سانا

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، مع الوفد الفرنسي المشارك في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في قطر، سبل تعزيز الشراكات الدولية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول.

‏وناقش الجانبان آليات تطوير التعاون المشترك، عبر تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في استرداد الأصول، بما يتوافق مع القوانين الدولية، وذلك خلال لقاء عُقد على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.



‏وتأتي هذه اللقاءات، في إطار حرص الهيئة على تطوير قدراتها وتوسيع خبراتها في مواجهة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من الـ 15 إلى الـ 19 من كانون الأول الجاري، وهي تمثل فرصة للدول المشاركة بالمؤتمر لمواجهة هذا التحدي، وتوجيه أنظار العالم إلى أكثر قضايا الفساد إلحاحاً، وتعزيز الاستجابة العالمية لهذا التهديد.