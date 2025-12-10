نائب أمريكي: أصوات كافية لإلغاء عقوبات “قيصر” على سوريا

واشنطن-سانا

أكد عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتزمان أن هناك عدداً كافياً من الأصوات داخل مجلس النواب لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.

وأوضح في منشور على حسابه عبر منصة ” إكس”، أن أعضاء الكونغرس ابتعدوا عن إدراج آلية “Snapback” لإعادة فرض العقوبات تلقائياً إذا ما حدثت تطورات في سوريا، واتجهوا بدلاً من ذلك إلى خيار رفع العقوبات بشكل كامل.

وقال ستوتزمان: “رأينا أن الطريق الأكثر حكمة هو منح السوريين فرصة حقيقية للنهوض من دون قيود تعرقل تعافيهم”، مشيراً إلى أن “زيارته الأخيرة إلى سوريا أظهرت له أن الشعب السوري لا يبحث عن مساعدات خارجية بقدر ما يريد فرصة لإعادة بناء نفسه وبلده”.

وأضاف ستوتزمان: “إن الرئيس أحمد الشرع لم يطلب من الولايات المتحدة أموالاً أو دعماً عسكرياً، بل اقتصر مطلبه على رفع العقوبات ليتمكن الشعب السوري من الوقوف على قدميه”.

ويصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق اليوم على النسخة النهائية لموازنة وزارة الدفاع التي تتضمن مادة خاصة بإلغاء قانون قيصر الذي فرض على سوريا في كانون الأول 2019، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري.

وبعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي في العاشر من تشرين الأول الماضي على إلغاء القانون المذكور، بات بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، ليرفع بعدها إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقّعه حتى يصبح نافذاً.