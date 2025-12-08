في ذكرى التحرير.. بريطانيا وأذربيجان تؤكدان التزامهما بدعم سوريا في رحلة الاستقرار والازدهار

دمشق-سانا

جددت بريطانيا تأكيد التزامها بدعم سوريا في سعيها لتحقيق الازدهار والاستقرار لكل الشعب السوري.

وقالت البعثة البريطانية في منشور عبر منصة X اليوم: “بعد مرور عام على سقوط الأسد، تبقى القصة مليئة بالأمل، وتبقى بريطانيا ملتزمة بدعم رحلة سوريا نحو السلام والازدهار والاستقرار لجميع السوريين”.

من جانبها، أعربت السفارة الأذربيجانية في دمشق عن دعمها للشعب السوري بمناسبة ذكرى التحرير.

وقالت السفارة في منشور لها عبر منصة X: “في مثل هذا اليوم، قبل عام شهد العالم عودة دمشق إلى أهلها، وعودة الحق لأهله، وتخليصها من الظلم والإجرام، لقد قدّم الشعب السوري الصديق تضحيات عظيمة، وكتب أبناؤه بدمائهم وصبرهم وباسمهم صفحات خالدة”.

ولفتت السفارة إلى أن الشعب السوري يعمل بكل جهد وبهمة عالية على إنعاش وطنه في كل القطاعات، مما يبعث على الثقة بقدرته على النهوض من تحت الأنقاض وبناء دولة تُبهر الكل بإنجازاته الفريدة، موضحةً أن أذربيجان على استعداد للمساعدة في هذا المجال.

وختمت السفارة منشورها بعبارة: “عاشت سوريا حرة وأبية، وعاشت الصداقة الأذربيجانية السورية”.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار لبلادهم.