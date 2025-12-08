سفارة دولة قطر في دمشق تهنئ السوريين بعيد التحرير

دمشق-سانا

قدمت سفارة دولة قطر في دمشق التهاني إلى سوريا قيادة وشعباً بمناسبة عيد التحرير.

وقالت السفارة في منشور عبر منصة (X): مبارك من القلب إلى سوريا التي كانت وتبقى في القلب، سوريا التي فرحت في مثل هذا اليوم وأفرحت العرب والمسلمين وأحرار العالم جميعاً بحريتها وخلاصها، لتبدأ عهد التعافي والبناء.

وأضافت: “تتشرف سفارة دولة قطر أن تزف التهنئة للشعب السوري الكريم، وأن تبارك للحكومة السورية في هذه الذكرى العظيمة، وندعو الله سبحانه أن يحفظ هذا البلد ويديم عليه وعلى بلادنا الأمن والسلام والاستقرار “.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار لبلادهم.

