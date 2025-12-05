السيدة لطيفة الدروبي تشارك في قمة إسطنبول للتعليم 2025 بنسختها الخامسة

pDqvKqPw photo 2025 12 05 15 05 30 6 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في قمة إسطنبول للتعليم 2025 بنسختها الخامسة

إسطنبول-سانا

شاركت عقيلة فخامة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي في قمة إسطنبول للتعليم 2025 بنسختها الخامسة تحت عنوان “تحسين العالم بالتعليم”، بحضور عدد من الشخصيات الدولية والمسؤولين الأتراك، من بينهم السيدة الأولى أمينة أردوغان، ورئيس وقف المعارف مصطفى أوزديك، وذلك في مركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول.

وألقت السيدة الدروبي كلمة في القمة تناولت فيها أهمية الاستثمار في التعليم، بوصفه الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمعات.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز الشراكات الدولية الداعمة للبرامج التعليمية والتنموية، باعتبارها عاملًا حاسماً في دفع مسارات التطوير وتمكين الأجيال الشابة.

وتكتسب مشاركة سوريا أهمية خاصة في ظل المرحلة الحالية من التعافي، لما يحمله ملف التعليم من دور محوري في بناء المجتمعات، وخصوصاً أن القمة تركّز في نسختها الحالية على التعليم في مناطق الصراع والدول الخارجة من النزاعات، وعلى دوره في العلاج والتشافي والنهوض ودعم الاستقرار.

وتتضمن القمة التي ينظّمها وقف المعارف التركي على مدى يومين برعاية عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيدة أمينة أردوغان، جلسات نقاشية متعددة واجتماعاً وزارياً يجمع وزراء التعليم من الدول المشاركة، لبحث التحديات التعليمية وإيجاد حلول عملية لها.

VycfqwF7 photo 2025 12 05 15 05 30 2 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في قمة إسطنبول للتعليم 2025 بنسختها الخامسة
GBwhtyhL photo 2025 12 05 15 05 30 3 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في قمة إسطنبول للتعليم 2025 بنسختها الخامسة
N27pZ46n photo 2025 12 05 15 05 30 4 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في قمة إسطنبول للتعليم 2025 بنسختها الخامسة
zMVzGwFB photo 2025 12 05 15 05 30 5 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في قمة إسطنبول للتعليم 2025 بنسختها الخامسة
3r4gjLgN photo 2025 12 05 15 05 30 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في قمة إسطنبول للتعليم 2025 بنسختها الخامسة
الوفد الحكومي المشارك في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض: زيارتنا ناجحة وآفاقٌ جديدة للتعاون
الرئيس العراقي يؤكد التزام بلاده بدعم استقرار سوريا ومنع أي اعتداءات عليها
وزارة الطوارئ والكوارث: مروحيات تركية تشارك في إخماد حرائق منطقة الربيعة
منظمات دولية تجتمع في باريس وتؤكد حرصها على المساعدة بإعادة إعمار سوريا
مجموعة الدول السبع تجدد التزامها باستقرار سوريا ووحدة أراضيها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك