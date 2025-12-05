السيدة لطيفة الدروبي تشارك في قمة إسطنبول للتعليم 2025 بنسختها الخامسة

إسطنبول-سانا

شاركت عقيلة فخامة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي في قمة إسطنبول للتعليم 2025 بنسختها الخامسة تحت عنوان “تحسين العالم بالتعليم”، بحضور عدد من الشخصيات الدولية والمسؤولين الأتراك، من بينهم السيدة الأولى أمينة أردوغان، ورئيس وقف المعارف مصطفى أوزديك، وذلك في مركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول.

وألقت السيدة الدروبي كلمة في القمة تناولت فيها أهمية الاستثمار في التعليم، بوصفه الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمعات.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز الشراكات الدولية الداعمة للبرامج التعليمية والتنموية، باعتبارها عاملًا حاسماً في دفع مسارات التطوير وتمكين الأجيال الشابة.

وتكتسب مشاركة سوريا أهمية خاصة في ظل المرحلة الحالية من التعافي، لما يحمله ملف التعليم من دور محوري في بناء المجتمعات، وخصوصاً أن القمة تركّز في نسختها الحالية على التعليم في مناطق الصراع والدول الخارجة من النزاعات، وعلى دوره في العلاج والتشافي والنهوض ودعم الاستقرار.

وتتضمن القمة التي ينظّمها وقف المعارف التركي على مدى يومين برعاية عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيدة أمينة أردوغان، جلسات نقاشية متعددة واجتماعاً وزارياً يجمع وزراء التعليم من الدول المشاركة، لبحث التحديات التعليمية وإيجاد حلول عملية لها.