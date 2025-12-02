الصفدي: الأردن يواصل دعم سوريا بما يضمن استقرارها ووحدتها

عمان-سانا

جدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي دعم بلاده لسوريا وسعيها لضمان استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونقل موقع المملكة الأردني عن الصفدي قوله خلال اجتماع لمناقشة موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين: “إنّ الأردن يواصل دعمه لسوريا بعد سنوات من الحرب والدمار، ويطمح إلى أن يكون المستقبل السوري مستقراً وآمناً ويضمن سيادة ووحدة الأراضي السورية”.

وأضاف الصفدي: إن هناك توجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني بالوقوف مع الأشقاء في سوريا لمساعدتهم على إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق كل السوريين.

كما أكد الوزير الأردني، دعم بلاده للعودة الطوعية للاجئين السوريين للمساهمة في إعادة بناء بلادهم.

وكان الصفدي شدد خلال لقاء مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في عمّان مؤخراً على استمرار دعم بلاده لجهود سوريا في إعادة الإعمار بما يضمن سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن استقرارها وأمنها يشكلان ركيزة للأمن الإقليمي.

وبشأن القضية الفلسطينية، شدد الصفدي خلال الاجتماع على أنّ أولويات السياسة الخارجية الأردنية تتمثل في وقف العدوان، وإنهاء نزيف الدم، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتاً إلى أن المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار هو حل القضية الفلسطينية على أسس تضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على ترابه الوطني.

وعن الوضع في قطاع غزة، أكّد الصفدي، استمرار الأردن، بالضغط لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العمل على ضمان تثبيت الاستقرار وصولاً إلى حل الدولتين.

كما أشار الصفدي إلى أن السياسة الأردنية الخارجية ترتكز على ثوابت أساسية، وأولويات واضحة، تهدف إلى التعامل مع التحديات الإقليمية وتحقيق استقرار المنطقة بما يسهم في تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي لشعبنا”.