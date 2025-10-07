“جامعة الصداقة” مشروع جديد للتعاون العلمي بين سوريا وتركيا

أنقرة-سانا

أعلن رئيس مجلس التعليم العالي التركي أرول أوزوار عن مشروع جديد للتعاون الأكاديمي بين سوريا وتركيا، يتمثل في تأسيس “جامعة الصداقة التركية السورية” في دمشق قريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التعليمية والبحثية بين البلدين.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أوزوار، قوله في كلمة اليوم خلال افتتاح العام الأكاديمي 2025-2026 في جامعة البحر الأسود التقنية بولاية طرابزون شمالي تركيا: إن “الاتفاقية الخاصة بتأسيس الجامعة ستُوقَّع قريباً في دمشق”، مشيراً إلى أنه من المخطط افتتاح فرع آخر في مدينة حلب بمشاركة جامعة البحر الأسود التقنية في مراحل التأسيس والدعم الأكاديمي.

وأوضح أوزوار أن مشروع الجامعة يندرج في إطار تطوير العلاقات التعليمية بين سوريا وتركيا، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يسهم في بناء جسور جديدة بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ورئيس ‏مجلس التعليم العالي في تركيا أرول أوزار وقعا في الخامس عشر من أيار الماضي، اتفاقية تعاون ‏مشترك في المجال العلمي والبحثي، وتطوير الرؤية المستقبلية لتأسيس جامعة ‏مشتركة، وإدخال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والبرامج الأكاديمية.