سوريا والأردن: تعاون أمني مشترك يُحبط سبع محاولات تهريب مخدرات عبر الحدود

دمشق-سانا

أعلنت إدارتا مكافحة المخدرات في سوريا والأردن أنه في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين، وانطلاقاً من الالتزام بحماية المجتمعات من آفة المخدرات وما تمثله من تهديد مباشر لأمن الأفراد واستقرار الدول، واصلت الإدارتان تنسيقهما الميداني وتبادلهما للمعلومات الاستخبارية، مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الإدارتان في بيان مشترك نشره موقع وزارة الداخلية على تلغرام اليوم: إن الفرق المختصة تمكنت بفضل الجهود المشتركة، من إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضبط ما يقارب مليون حبّة مخدّرة كانت معدّة للتهريب والترويج غير المشروع، إضافةً إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين في تلك العمليات.

وأوضح البيان أن التعاون أسفر عن تفكيك شبكات إجرامية منظّمة تنشط في مجال التهريب والاتجار بالمخدرات، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً لأمن البلدين والمنطقة.

وأكدت إدارتا مكافحة المخدرات في سوريا والأردن في بيانهما أن هذه الإنجازات تمثل نموذجاً عملياً للتعاون الثنائي البنّاء، وتجسيداً للإرادة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية، كما تجددان التزامهما بمواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود لملاحقة كل من يحاول استغلال الحدود في أنشطة التهريب، وبما يضمن حماية المجتمعات وصون مستقبل الأجيال من هذه الآفة الخطيرة.

وشدد الجانبان في بيانهما على أن مكافحة المخدرات ليست مهمة أمنية فحسب، بل هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية تستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مجددين التزامهما بالاستمرار بعزمٍ وإرادةٍ راسخةٍ في مكافحة هذه الآفة، وحماية أوطانهم وشعوبهم من أخطارها.