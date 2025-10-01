وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات يشاركان في اجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن في السعودية

العُلا-سانا

وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة إلى مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في اجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي تنطلق أعماله اليوم في قاعة مرايا بمشاركة نخبة من كبار القادة الدوليين.

ويناقش الاجتماع الذي يمثل الحدث الأبرز لمؤتمر ميونخ بمنطقة الشرق الأوسط، العديد من القضايا المحورية من بينها مستقبل سوريا، والقضية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا، بجانب أمن البحر الأحمر والطاقة، وأمن الغذاء والمناخ، والتكامل الاقتصادي، والممر الذي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وكان الوزير الشيباني شارك في شباط الماضي بمؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الـ 61 بألمانيا، وشدد على أن التنوع يمثل مصدر قوة لسوريا، وأن الشعب السوري عازم على تحقيق مصالحه الوطنية، مطالباً بضرورة رفع جميع العقوبات الاقتصادية لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار.

