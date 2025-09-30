وفد من الداخلية يشارك في مائدة مستديرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية بالمنطقة العربية

photo 2025 09 30 13 28 09 وفد من الداخلية يشارك في مائدة مستديرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية بالمنطقة العربية

الرياض-سانا

شارك وفد من وزارة الداخلية السورية في المائدة المستديرة حول “الاتجار بالمخدرات الاصطناعية وتأثيره في المنطقة العربية، التي نظمتها جامعة نايف العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضمن مبادرة البحث الإقليمي لدراسة اتجاهات الاتجار والتحديات التي تواجه المنطقة.

photo 2025 09 30 13 28 08 وفد من الداخلية يشارك في مائدة مستديرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية بالمنطقة العربية

وذكرت وزارة الداخلية أن المباحثات تناولت جملة من القضايا المتعلقة بتنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية، وآليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لمواجهتها، إضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى حول التحديات الأمنية والاجتماعية المرتبطة بهذه الظاهرة.

وأكد الوفد السوري خلال مشاركته على أهمية تعزيز الجهود المشتركة وتوحيد الرؤى الإقليمية للحد من انتشار المخدرات الاصطناعية، وتطوير برامج عمل مشتركة تواكب المستجدات والتحديات الأمنية في المنطقة.

ضم الوفد كلاً من العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، والعقيد عبدالرحيم جبارة، مدير إدارة التعاون الدولي، ممثلين عن الجمهورية العربية السورية.

photo 2025 09 30 13 28 10 2 وفد من الداخلية يشارك في مائدة مستديرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية بالمنطقة العربية
photo 2025 09 30 13 28 11 وفد من الداخلية يشارك في مائدة مستديرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية بالمنطقة العربية
