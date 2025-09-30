رسالة شكر من الرئيس الشرع إلى الجالية السورية في أمريكا

دمشق-سانا



وجه الرئيس أحمد الشرع رسالة شكر إلى الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية على حفاوة الاستقبال التي لقيها خلال زيارته إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الرئيس الشرع في الرسالة: أبناء وبنات سوريا الأعزاء في الولايات المتحدة، أتوجّه إليكم بخالص الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وحرارة المشاعر التي أبديتموها خلال زيارتي إلى مدينة نيويورك.

وأضاف الرئيس الشرع: لقد كانت وقفتكم الوطنية المشرفة، وحضوركم المهيب، أصدق تعبير عن عمق انتمائكم لوطنكم الأم، وإيمانكم الراسخ بواجب النهوض به من جديد.

وتابع الرئيس الشرع: لقد أثبتم أن السوري أينما حلّ يبقى وفياً لجذوره، متمسكاً بقيمه، ثابتاً على مواقفه، وقدمتم صورةً مشرقة للسوري الحرّ الذي يعتزّ بكرامته وهويته السورية، مؤكداً أن سوريا لن تنسى هذا الموقف النبيل الذي يعبّر عن أصالة معدنكم وصفاء وطنيتكم.