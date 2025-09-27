وزير الخارجية التركي يدعو دول التعاون الإسلامي لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار

نيويورك-سانا

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دول منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً أن استقرارها لا ينفصل عن استقرار المنطقة برمتها.

ونقلت وكالة الأناضول عن فيدان قوله، خلال ترؤسه الليلة الماضية اجتماع التنسيق السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الأسبوع، الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن استقرار سوريا لا ينفصل عن استقرار المنطقة، وإن وقف الجرائم الإسرائيلية على الأراضي السورية أمر لا يقل أهمية عن غزة.”

وأكد فيدان حاجة الشعب السوري لدعم دول المنظمة، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، مشددًا على أهمية التضامن الإقليمي في مواجهة التحديات.

ونبه فيدان إلى مخاطر سياسات إسرائيل وأحلام رئيس حكومتها بنيامين نتياهو بما يسمى “إسرائيل الكبرى” على المنطقة، معتبراً أنها تهدّد الأمن الإقليمي.

كما أشار إلى أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ومساعيها لضم الضفة الغربية، تشكل مخاطرَ جسيمة ضمن إستراتيجياتها التوسعية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحات لدى عودته من نيويورك أمس؛ ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى اتِّخاذ خطوات لضمان السلام والاستقرار فيها.