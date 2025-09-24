مجلس حقوق الإنسان يؤكد الالتزام باحترام سيادة سوريا واستقلالها

جنيف/24/9/2025 سانا

أكّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التزامه الراسخ بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وقالت المجموعة الأساسية المعنية بسوريا في المجلس، في بيان ألقته ، إليانور ساندرز: “إن مجلس حقوق الإنسان جدّد في نيسان الماضي ولاية لجنة التحقيق المعنية بسوريا بإجماع تاريخي، وتواصل اللجنة أداء دورها المهم في توثيق التجاوزات في جميع أنحاء البلاد”.

وأعربت المجموعة عن تقديرها للتسهيلات التي قدَّمتها الحكومة السورية، وترحيبها بتقرير لجنة التحقيق حول أحداث الساحل، مضيفة: “إننا نرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، ونعدّ تحقيقها في هذه الأحداث، وتشكيل لجان العدالة الانتقالية، خطوات مهمة نحو تحقيق العدالة والمصالحة”.

كما رحّبتِ المجموعة في بيانها بوضع خارطة الطريق لمعالجة الأزمة في السويداء، كما اتفقت عليها سوريا والأردن والولايات المتحدة، مشددة على أن أي هجمات تهدد السلام والاستقرار وسلامة أراضي سوريا غير مقبولة.

ودعت المجموعة إلى اتخاذ إجراءات شفافة وملموسة ضد جميع مرتكبي التجاوزات، وأن يخدم نظام العدالة جميع السوريين.

وكان مجلس حقوق الإنسان، أصدر في نيسان الماضي قراراً أكد فيه ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية، كما رحب بجهود سوريا الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من التحديات والصعوبات المستمرة.