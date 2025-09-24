ليستر: اللقاء مع الرئيس الشرع في معهد الشرق الأوسط بنيويورك حدث تاريخي

نيويورك-سانا

وصف مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط الباحث تشارلز ليستر، اللقاء الذي عقده المعهد في نيويورك مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بالحدث التاريخي.

وقال ليستر في منشور عبر منصة “إكس”: “عقد معهد الشرق الأوسط اجتماعاً رفيع المستوى ضم أكثر من 250 دبلوماسياً وصحفياً وقادة للأعمال في حدث تاريخي مع رئيس سوريا أحمد الشرع وأجرينا نقاشاً شائقاً حول القضايا المحلية والسياسة الخارجية وغيرها”.

وأجرى الرئيس الشرع حواراً مساء أمس مع الباحث ليستر، في معهد الشرق الأوسط، وذلك خلال جلسة نظمها المعهد على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومعهد الشرق الأوسط (MEI)، تأسس عام 1946، ويعد أقدم مؤسسة في واشنطن مخصصة حصرياً لدراسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث يقدم تحليلات سياسية متخصصة، ويعد مركزاً للتفاعل مع فنون وثقافة المنطقة.