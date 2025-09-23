سوريا والسعودية تطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي

الرياض-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع وزير التعليم السعودي يوسف بن عبد الله البنيان، في العاصمة السعودية الرياض، تعزيز العلاقات الأكاديمية والتعليمية والبحث العلمي بين الجامعات السورية والسعودية.

ونوه الوزير الحلبي خلال اللقاء بجهود ودعم السعودية الإنساني والتعليمي لسوريا بعد التحرير، لافتاً إلى أن التعاون مع الجامعات السعودية الرائدة يُشكل رافعة حقيقية لتطوير منظومة التعليم العالي في سوريا.

وأكد الوزير الحلبي أن العلم والمعرفة هما جسر المستقبل العربي المشترك، وأن الزيارة تأكيد على مبدأ الشراكة الاستراتيجية في مجالات البناء المؤسسي، والاعتماد والجودة، والبحث والابتكار، والتنقل الأكاديمي.

وفي تصريح لـ سانا أوضح وزير التعليم أنه تمت مناقشة 10 برامج استراتيجية تناولت الاعتماد والجودة والاعتراف المتبادل، والمنح والتبادل وبناء الكفاءات، والتي تتضمن تقديم 500 منحة سنوية (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه – زمالات قصيرة)، ومسار تدريب مديري الجامعات وقيادات الجودة، وفي البحث والابتكار والتمويل التنافسي، والتحول الرقمي والهوية التعليمية والموثوقية، وفي التعليم التقاني وسوق العمل، والطب والصحة الأكاديمية، وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، واللغة والثقافة والبعد المجتمعي، والبيانات والحوكمة والشفافية، والدبلوماسية العلمية الإقليمية.

مذكرة تفاهم وتعاون علمي مستقبلي

وبين الوزير الحلبي أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم وتعاون علمي مستقبلي، وتعزيز العلاقات الأكاديمية والتعليمية، والبحث العلمي، والعلاقة بين الجامعات، والتعليم التقاني، والمسارات الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقات المتجددة، والزراعة الذكية، معتبراً أن هذا الاتفاق يجسد العلاقات الأخوية بين البلدين، ويشكل جسر تعاون وانطلاقة جديدة بينهما لتحقيق نهضة علمية وبحثية شاملة وشراكة علمية عربية متينة، تخدم مصلحة الأجيال المقبلة.

ولفت الوزير الحلبي إلى أن فرق العمل المشتركة ستباشر تنفيذ باقة مبادرات سريعة خلال 100 يوم، وتقديم تقرير نصف سنوي بمؤشرات أداء واضحة، تشمل توقيع مذكرة تفاهم وتشكيل لجنة توجيه مشتركة و5 فرق عمل اعتماد ومنح وبحث ورقمنة وإطلاق نداء بحثي مشترك لتمويل 20 مشروعاً صغيراً بمدة 12 شهراً، واعتماد دفعة أولى من 100 منحة قصيرة الأمد وزيارات علمية وتدريب قادة جودة ومديري ضمان، إضافة إلى تفعيل وصول الجامعات السورية إلى مكتبات رقمية أساسية وقواعد بيانات ببروتوكول مرحلي، واختيار 3 برامج أكاديمية لتجربة مسار الاعتماد السريع وإعلان مسابقة ابتكار طلابية مشتركة مع حاضنة سعودية.

وتأتي زيارة وزير التعليم العالي إلى الرياض في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجامعات في البلدين، وفتح آفاق جديدة للطلاب والباحثين من خلال برامج المنح، والتبادل الأكاديمي، والمسارات البحثية المشتركة، ما يسهم في نهضة علمية وبحثية تخدم الأجيال القادمة وتدعم مسيرة التنمية في سوريا.