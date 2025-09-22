وزير الإعلام: خطاب الرئيس الشرع المرتقب أمام الأمم المتحدة يؤكد عودة سوريا لمكانتها

دمشق-سانا

أكد وزير الاعلام حمزة المصطفى أنه يشارك وبكل فخر وتشريف ضمن وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، في زيارته التاريخية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة.

وقال الوزير المصطفى في تغريدة عبر منصة (X) اليوم: كانت البداية استثنائية بلقاء الجالية السورية، التي قدّمت تعريفاً متجدداً للانتماء، وعبّرت عن دعم غير محدود بعد سنوات طويلة من الاغتراب السياسي والجغرافي.

وأضاف المصطفى: وخلال قمة كونكورديا صباحاً، عرض الرئيس الشرع رؤية شاملة لسوريا الجديدة أمام العالم، بأسلوب مبسّط وقوي نال إعجاب الحضور، بمن فيهم محاوِره ‘اللدود’ الجنرال ديفيد بترايوس.

وأوضح الوزير المصطفى أنه مع جدول أعمال مزدحم ولقاءات متواصلة، يستعد الرئيس الشرع لإلقاء خطاب منتظر يوم الأربعاء المقبل على أعلى منبر دولي، معلناً من خلاله عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية والمستحقة بين الأمم، واستعادة دورها الريادي بعد سنوات العزلة الإجبارية التي فرضها النظام البائد.

وأضاف وزير الاعلام: تمضي سوريا اليوم بثقة نحو مستقبل أفضل، عبر دبلوماسية فعّالة ونشطة وانفتاح مدروس على العالم، محققة تطلعات أبنائها، ووفيّة لتضحياتهم وحقوقهم.