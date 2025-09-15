سوريا تؤكد دعمها لتعزيز حضور فلسطين في المنظومة البريدية الدولية

دبي-سانا

أكد وفد سوريا المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعم سوريا الكامل للمقترح المقدم من تونس والأردن، لتعزيز مشاركة فلسطين في أنشطة الاتحاد البريدي العالمي.

وأوضح الوفد في كلمة ألقاها المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد أن هذا الدعم لا يمس حقوق الدول الأعضاء، ولا يغير الوضع القانوني لدولة فلسطين، بل يهدف إلى معالجة الجوانب الإجرائية والإنسانية التي تحتاج إلى إنصاف، ويعزز دور البريد الفلسطيني كجزء فاعل من المنظومة البريدية الدولية.

وأشار حمد إلى أن المقترح يتميز بالعدالة والتوازن والواقعية، ويستند إلى ثوابت قانونية دولية معترف بها، معرباً عن أمله في أن يحظى بموافقة وتوافق الدول الأعضاء، مشدداً على التزام سوريا الدائم بالمشاركة الفاعلة في المنصات الدولية وتعزيز التعاون العربي والدولي في المجال البريدي.

وانطلقت أعمال المؤتمر البريدي العالمي بدبي في الثامن من أيلول الجاري، وتستمر حتى التاسع عشر منه، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من أكثر من 192 دولة عضو في الاتحاد.

ويُعد الاتحاد البريدي العالمي، الذي تأسس عام 1874 ويتخذ من العاصمة السويسرية برن مقراً له، إحدى أقدم الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويعقد مؤتمره كل أربع سنوات لبحث السياسات العامة للقطاع البريدي واعتماد التوجهات المستقبلية لتطوير الخدمات البريدية وتعزيز آليات التعاون الدولي.