سوريا تعرب عن شكرها وتقديرها لقطر والأردن على المبادرة الأخوية بإرسال قافلة مساعدات

دمشق-سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن شكرها العميق وتقديرها البالغ لدولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، على المبادرة الأخوية بإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى سوريا، بما يعكس روح التعاون والتكافل بين الأشقاء.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: “دخلت صباح اليوم إلى الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من (41) شاحنة محملة بمواد غذائية وطحين وأدوية، مقدّمة من دولة قطر الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وستوزع على المتضررين من الأحداث المأساوية الأخيرة في مدينة السويداء وريفها، إضافة إلى النازحين في مراكز الإيواء ضمن محافظة درعا”.

وأضافت الوزارة: “نعبّر عن الشكر العميق والتقدير البالغ لدولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية على هذه المبادرة الأخوية، التي تعكس روح التعاون والتكافل بين الأشقاء، ونؤكد على عمق الروابط العربية في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة”.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة، تأتي في إطار دعم عربي لجهود الحكومة السورية الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين السوريين ضمن الاستجابة الإنسانية في جنوب سوريا.