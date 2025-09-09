روسيا مستعدة للمساهمة بتأهيل قطاع الطاقة في سوريا ودعم المجال الإنساني

موسكو-سانا

أعربت روسيا عن استعدادها لدعم جهود إعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، وتقديم المساعدة في المجال الإنساني عبر مشاريع لتزويد البلاد بالوقود والغذاء والأدوية.

وذكرت وكالة “تاس” أن ذلك جاء في بيان صادر عن الحكومة الروسية بمناسبة زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى دمشق اليوم، حيث أشار البيان إلى أنه تم بحث آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الطاقة والمجال الإنساني في سوريا.

وأوضح البيان أن نوفاك اقترح استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، التي أثبتت فعاليتها كإطار منظم للتعاون بين البلدين، كما جرى بحث التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية، مشيراً إلى أن نحو أربعة آلاف طالب سوري يدرسون حالياً في الجامعات الروسية، بما يشكل قاعدة مهمة لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأكد نوفاك أن روابط الصداقة والشراكة بين سوريا وروسيا راسخة، وقائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، معرباً عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات تطوراً نوعياً في المرحلة التاريخية الجديدة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وكان الوفد الروسي برئاسة نوفاك أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين السوريين، تناولت ملفات الأمن والدفاع والسياسة والاقتصاد، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي بين البلدين.