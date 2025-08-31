سوريا والسعودية تبحثان فرص الاستثمار التقني لتعزيز الشراكة في الاتصالات

الرياض-سانا

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في الرياض اليوم، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس عمق العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الاستثمار السعودية، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات المتينة بين سوريا والمملكة، وناقشا عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير الاستثمارات التقنية، بما يسهم في دعم البنية الرقمية وتحقيق التكامل في هذا القطاع الحيوي.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الوزير هيكل نظيره السعودي عبد الله بن عامر السواحه، حيث جرى بحث سير التقدم في الشراكات الإستراتيجية التقنية بين البلدين، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك، ودعم جهود التنمية المستدامة عبر الاستثمار في القطاعات التقنية، بما يواكب التطورات العالمية ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.