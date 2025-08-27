باكستان: توغل الاحتلال الإسرائيلي في سوريا انتهاك صارخ للقانون الدولي

photo 2025 08 27 17 22 29
مصدر الصورة وكالة الأنباء الباكستانية

إسلام آباد-سانا

أدانت باكستان اليوم بأشد العبارات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية شفقت علي خان قوله في بيان: “إن باكستان تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها داخل الأراضي السورية”، مؤكداً “دعم بلاده الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”.

ودعا علي خان المجتمع الدولي إلى منع إسرائيل من تقويض الاستقرار والسلام في المنطقة.

واقتحمت أمس قوة للاحتلال الإسرائيلي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وقصفت منزلاً ما أدى إلى استشهاد الشاب رامي أحمد غانم، كما توغلت في بلدة سويسة بأكثر من 30 آلية عسكرية، وسط إطلاق الرصاص والقنابل، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت شاباً.

