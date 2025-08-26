التحالف السوري الأميركي: زيارة الوفد الأميركي إلى دمشق خطوة لدعم تعافي سوريا

واشنطن- سانا

أكد التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار، أن زيارة الوفد الأميركي رفيع المستوى إلى سوريا تشكل “خطوة محورية في الجهود المبذولة لرفع العقوبات، ودعم تعافي سوريا”.

وقال التحالف في بيان نشره على منصة إكس: “إن هذه الزيارة تفتح الباب أمام انخراط إيجابي للولايات المتحدة في مسار البناء والاستقرار في سوريا”، معرباً عن الامتنان العميق للسيناتور جين شاهين، وذلك لاستماعها إلى صوت الجالية السورية الأميركية، واعترافها بأهمية معالجة ملف العقوبات الذي يمس حياة الشعب السوري.

واستقبل رئيس الجمهورية أحمد الشرع في وقت سابق اليوم بدمشق، وفداً أمريكياً رفيع المستوى يرأسه مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى سوريا توماس باراك، وضم الوفد عضو مجلس الشيوخ السيناتور جين شاهين، وعضو مجلس النواب جو ويلسون.