القاهرة-سانا

أحرز منتخب سوريا للتجديف ثلاث ميداليات، بواقع فضية وبرونزيتين، في منافسات ‏البطولة العربية الثالثة للتجديف الشاطئي، التي اختتمت أمس في مصر.‏

وشهدت البطولة مشاركة سبعة منتخبات هي سوريا والسعودية والمغرب ولبنان ‏وفلسطين والصومال ومصر ،الدولة المستضيفة، وتضمنت منافسات في سباقات ‏الفردي والزوجي والزوجي المختلط.‏

وقال رئيس اتحاد التجديف محمد عيسى في تصريح لـ سانا: إن اللاعبة سكينة عتال ‏أحرزت المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق الفردي للسيدات، فيما نالت مع ‏زميلتها ديفي لوكود المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق الزوجي للسيدات، بزمن ‏قدره 2:45.98 دقيقة، وبفارق 2.64 ثانية عن صاحبتَي المركز الأول من مصر.‏

وأضاف عيسى أن اللاعبين ديفي لوكود وخضر تلي أحرزا المركز الثالث والميدالية ‏البرونزية في سباق الزوجي المختلط، ليختتم المنتخب السوري مشاركته بثلاث ‏ميداليات.‏