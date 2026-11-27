القاهرة-سانا
أحرز منتخب سوريا للتجديف ثلاث ميداليات، بواقع فضية وبرونزيتين، في منافسات البطولة العربية الثالثة للتجديف الشاطئي، التي اختتمت أمس في مصر.
وشهدت البطولة مشاركة سبعة منتخبات هي سوريا والسعودية والمغرب ولبنان وفلسطين والصومال ومصر ،الدولة المستضيفة، وتضمنت منافسات في سباقات الفردي والزوجي والزوجي المختلط.
وقال رئيس اتحاد التجديف محمد عيسى في تصريح لـ سانا: إن اللاعبة سكينة عتال أحرزت المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق الفردي للسيدات، فيما نالت مع زميلتها ديفي لوكود المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق الزوجي للسيدات، بزمن قدره 2:45.98 دقيقة، وبفارق 2.64 ثانية عن صاحبتَي المركز الأول من مصر.
وأضاف عيسى أن اللاعبين ديفي لوكود وخضر تلي أحرزا المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق الزوجي المختلط، ليختتم المنتخب السوري مشاركته بثلاث ميداليات.