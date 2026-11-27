دمشق-سانا

يشارك المدربان السوريان فاروق أبو الريش وباسم حسن في دورة المستوى الثاني ‏لمدربي ألعاب القوى، تخصص مسابقات الرمي، التي تستضيفها العاصمة العُمانية ‏مسقط خلال الفترة من 27 تشرين الثاني الجاري حتى 4 كانون الأول المقبل.

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وذكر اتحاد ألعاب القوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المدربين توجها ‏صباح اليوم إلى مسقط للمشاركة في الدورة، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي لألعاب ‏القوى، وبالتنسيق مع مركز التنمية لألعاب القوى في القاهرة، وتهدف إلى تطوير ‏المعارف العلمية والتطبيقية للمدربين وتعزيز قدراتهم الفنية والتدريبية في مسابقات دفع ‏الكرة الحديدية ورمي القرص ورمي الرمح وإطاحة المطرقة.‏

وتُعد هذه المشاركة الأولى لمدربين سوريين في دورة المستوى الثاني التخصصية ‏لمسابقات الرمي منذ التحرير، كما نجح الاتحاد، بالتعاون مع مركز التنمية، في زيادة ‏حصة سوريا من مقعد واحد إلى مقعدين، ما أتاح مشاركة المدربين في الدورة.