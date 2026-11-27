دمشق-سانا
يشارك المدربان السوريان فاروق أبو الريش وباسم حسن في دورة المستوى الثاني لمدربي ألعاب القوى، تخصص مسابقات الرمي، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 27 تشرين الثاني الجاري حتى 4 كانون الأول المقبل.
وذكر اتحاد ألعاب القوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المدربين توجها صباح اليوم إلى مسقط للمشاركة في الدورة، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبالتنسيق مع مركز التنمية لألعاب القوى في القاهرة، وتهدف إلى تطوير المعارف العلمية والتطبيقية للمدربين وتعزيز قدراتهم الفنية والتدريبية في مسابقات دفع الكرة الحديدية ورمي القرص ورمي الرمح وإطاحة المطرقة.
وتُعد هذه المشاركة الأولى لمدربين سوريين في دورة المستوى الثاني التخصصية لمسابقات الرمي منذ التحرير، كما نجح الاتحاد، بالتعاون مع مركز التنمية، في زيادة حصة سوريا من مقعد واحد إلى مقعدين، ما أتاح مشاركة المدربين في الدورة.