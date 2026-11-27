ريف دمشق-سانا

تتواصل لليوم الثاني على التوالي منافسات بطولة النصر الدولية لفروسية القفز على ‏الحواجز، المقامة في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الديماس في ريف دمشق، ‏بمشاركة فرسان يتنافسون ضمن ثلاث فئات.‏

وتشهد منافسات اليوم الجمعة، سباقات فئة “سمول تور” على حواجز بارتفاع 115 ‏سم، وفئة “ميديوم تور” بارتفاع 125 سم، وفئة “بيغ تور” بارتفاع 135 سم.‏

وتختتم البطولة يوم الأحد المقبل بإقامة المنافسات النهائية للفئات الثلاث على حواجز ‏بارتفاع 120 سم لفئة “سمول تور”، و130 سم لفئة “ميديوم تور”، و140 سم لفئة ‌‏”بيغ تور”.‏

وكانت البطولة انطلقت أمس الخميس، وشهدت منافسات اليوم الأول لفئة “سمول تور” ‏على حواجز بارتفاع 110 سم، فوز الفارس محمد الليث شاهين بالمركز الأول، تلاه ‏نور دبيسي ثانياً، وجوري بحبوح ثالثاً، وزيد أكريم رابعاً، وعبد الله الأحمد خامساً.‏

وفي فئة “ميديوم تور” على ارتفاع 120 سم، حلّ محمد أبو زيد أولاً، تلاه محمد ‏أنس ‌‏الجاجة، ثم ميرا الخولي ومروان الزبيبي وهاشم العقاد.‏

وفي فئة “ميديوم تور” على ارتفاع 120 سم، حلّ محمد أبو زيد في المركز الأول، ‏تلاه محمد أنس الجاجة، ثم ميرا الخولي، ومروان الزبيبي، وهاشم العقاد.‏

واختُتمت منافسات اليوم الأول بفئة “بيغ تور” على ارتفاع 130 سم، وتصدرها مؤيد ‌‏‌‏الجاموس، تلاه أنس الجاجة، ومحمد أبو زيد، ومحمد البعلي‏.‏

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