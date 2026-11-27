ريف دمشق-سانا
تتواصل لليوم الثاني على التوالي منافسات بطولة النصر الدولية لفروسية القفز على الحواجز، المقامة في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الديماس في ريف دمشق، بمشاركة فرسان يتنافسون ضمن ثلاث فئات.
وتشهد منافسات اليوم الجمعة، سباقات فئة “سمول تور” على حواجز بارتفاع 115 سم، وفئة “ميديوم تور” بارتفاع 125 سم، وفئة “بيغ تور” بارتفاع 135 سم.
وتختتم البطولة يوم الأحد المقبل بإقامة المنافسات النهائية للفئات الثلاث على حواجز بارتفاع 120 سم لفئة “سمول تور”، و130 سم لفئة “ميديوم تور”، و140 سم لفئة ”بيغ تور”.
وكانت البطولة انطلقت أمس الخميس، وشهدت منافسات اليوم الأول لفئة “سمول تور” على حواجز بارتفاع 110 سم، فوز الفارس محمد الليث شاهين بالمركز الأول، تلاه نور دبيسي ثانياً، وجوري بحبوح ثالثاً، وزيد أكريم رابعاً، وعبد الله الأحمد خامساً.
وفي فئة “ميديوم تور” على ارتفاع 120 سم، حلّ محمد أبو زيد أولاً، تلاه محمد أنس الجاجة، ثم ميرا الخولي ومروان الزبيبي وهاشم العقاد.
وفي فئة “ميديوم تور” على ارتفاع 120 سم، حلّ محمد أبو زيد في المركز الأول، تلاه محمد أنس الجاجة، ثم ميرا الخولي، ومروان الزبيبي، وهاشم العقاد.
واختُتمت منافسات اليوم الأول بفئة “بيغ تور” على ارتفاع 130 سم، وتصدرها مؤيد الجاموس، تلاه أنس الجاجة، ومحمد أبو زيد، ومحمد البعلي.