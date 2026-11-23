دمشق-سانا‏

حددت اللجنة العليا لرياضة الكبادي التاسع من كانون الأول القادم موعداً لانطلاق ‏الدورة الآسيوية للتدريب والتحكيم وبطولة الجمهورية، اللتين تستمر فعالياتهما حتى ‏الثاني عشر من الشهر ذاته، وذلك في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق.‏

وأوضح رئيس اللجنة بسام جوهرة في تصريح لـ سانا، أن الكبادي رياضة جماعية ‏تندرج ضمن مظلة الاتحاد السوري للفنون القتالية، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على ‏تطوير كوادر اللعبة، بما يسهم في توسيع انتشارها والارتقاء بمستواها.‏

وقال جوهرة: إن استضافة دمشق الدورة الآسيوية للتدريب والتحكيم تمثل نقلة نوعية ‏للعبة، لافتاً إلى أن تأهيل المدربين والحكام يشكل ركيزة أساسية لتطويرها، وإعداد ‏كوادر قادرة على إدارة المباريات وتحكيمها وفق المعايير الآسيوية.‏

وبيّن أن إقامة الدورة بالتزامن مع بطولة الجمهورية تتيح الفرصة لاكتشاف مواهب ‏جديدة، وتطبيق المعارف والخبرات المكتسبة خلال الدورة في المنافسات المحلية.‏

والكبادي رياضة جماعية يتنافس فيها فريقان، تجمع بين القوة البدنية والسرعة والتركيز ‏والذكاء التكتيكي، إذ يدخل لاعب من الفريق المهاجم إلى منطقة الفريق المنافس ‏محاولاً لمس أكبر عدد ممكن من لاعبيه، بينما يسعى لاعبو الفريق الآخر إلى الإمساك ‏به ومنعه من العودة إلى منطقته، وفق قواعد محددة.‏