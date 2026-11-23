دمشق-سانا
حددت اللجنة العليا لرياضة الكبادي التاسع من كانون الأول القادم موعداً لانطلاق الدورة الآسيوية للتدريب والتحكيم وبطولة الجمهورية، اللتين تستمر فعالياتهما حتى الثاني عشر من الشهر ذاته، وذلك في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق.
وأوضح رئيس اللجنة بسام جوهرة في تصريح لـ سانا، أن الكبادي رياضة جماعية تندرج ضمن مظلة الاتحاد السوري للفنون القتالية، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على تطوير كوادر اللعبة، بما يسهم في توسيع انتشارها والارتقاء بمستواها.
وقال جوهرة: إن استضافة دمشق الدورة الآسيوية للتدريب والتحكيم تمثل نقلة نوعية للعبة، لافتاً إلى أن تأهيل المدربين والحكام يشكل ركيزة أساسية لتطويرها، وإعداد كوادر قادرة على إدارة المباريات وتحكيمها وفق المعايير الآسيوية.
وبيّن أن إقامة الدورة بالتزامن مع بطولة الجمهورية تتيح الفرصة لاكتشاف مواهب جديدة، وتطبيق المعارف والخبرات المكتسبة خلال الدورة في المنافسات المحلية.
والكبادي رياضة جماعية يتنافس فيها فريقان، تجمع بين القوة البدنية والسرعة والتركيز والذكاء التكتيكي، إذ يدخل لاعب من الفريق المهاجم إلى منطقة الفريق المنافس محاولاً لمس أكبر عدد ممكن من لاعبيه، بينما يسعى لاعبو الفريق الآخر إلى الإمساك به ومنعه من العودة إلى منطقته، وفق قواعد محددة.