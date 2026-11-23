بيروت-سانا
حقق منتخب سوريا للووشو كونغ فو 19 ميدالية متنوعة في البطولة الدولية للفنون القتالية، التي اختتمت اليوم الإثنين في العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي منافسات أسلوب التاولو، ضمن فئة الشباب (12-14 عاماً)، أحرز اللاعب موسى يونس ميداليتين ذهبيتين في منافستي القبضة الشمالية والسيف العريض، وفضية في العصا الشمالية.
ونال أحمد الجاسم فضية في الأسلوب الجنوبي، وبرونزيتين في منافستي السيف الجنوبي والعصا الجنوبية.
وفي فئة الصغار (9-11 عاماً)، حقق علي المحمد ذهبية في الأسلوب الشمالي، وفضية في السيف العريض، وبرونزية في العصا الشمالية، فيما أحرز عمر المحمد، ضمن فئة (6-8 أعوام)، ذهبية في الأسلوب الشمالي، وبرونزيتين في منافستي العصا الشمالية والسيف الشمالي.
وفي أسلوب الكيندا، أحرز لاعبو المنتخب أربع ميداليات ذهبية في منافسات الأوزان، عن طريق عمر المحمد بوزن 20 كغ، وميار ويردي بوزن 24 كغ، وعلي المحمد بوزن 28 كغ، وجبل ريحاوي بوزن 33 كغ.
كما نال المنتخب ثلاث ميداليات فضية، حققها أحمد قطاع بوزن 26 كغ، وحسن ويردي بوزن 30 كغ، ومحمد أمين ويردي بوزن 36 كغ.
وتوزعت حصيلة المنتخب البالغة 19 ميدالية على ثماني ذهبيات، وست فضيات، وخمس برونزيات.
توسيع قاعدة مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية
وفي تصريح لـ سانا، أوضح الأمين العام لمجلس إدارة اللجنة العليا للووشو كونغ فو، علاء الدين تمر، أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة اللجنة الرامية إلى توسيع قاعدة مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية والارتقاء بهذه الرياضة، التي تشهد تطوراً ملحوظاً وإقبالاً متزايداً من مختلف الفئات العمرية.
وأشار تمر إلى الجهود التي تبذلها اللجنة للارتقاء باللعبة وتعزيز حضور سوريا على خارطة الرياضة العالمية في الووشو كونغ فو.
وكان منتخب سوريا للووشو كونغ فو أحرز 33 ميدالية، بواقع 13 ذهبية و17 فضية و3 برونزيات، في بطولة أوراسيا التي اختُتمت في الثامن عشر من الشهر الجاري في ولاية بولو التركية.