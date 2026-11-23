بيروت-سانا‏

حقق منتخب سوريا للووشو كونغ فو 19 ميدالية متنوعة في البطولة الدولية للفنون ‏القتالية، التي اختتمت اليوم الإثنين في العاصمة اللبنانية بيروت.‏

وفي منافسات أسلوب التاولو، ضمن فئة الشباب (12-14 عاماً)، أحرز اللاعب موسى ‏يونس ميداليتين ذهبيتين في منافستي القبضة الشمالية والسيف العريض، وفضية في ‏العصا الشمالية.‏

ونال أحمد الجاسم فضية في الأسلوب الجنوبي، وبرونزيتين في منافستي السيف الجنوبي ‏والعصا الجنوبية.‏

وفي فئة الصغار (9-11 عاماً)، حقق علي المحمد ذهبية في الأسلوب الشمالي، وفضية ‏في السيف العريض، وبرونزية في العصا الشمالية، فيما أحرز عمر المحمد، ضمن فئة ‌‏(6-8 أعوام)، ذهبية في الأسلوب الشمالي، وبرونزيتين في منافستي العصا الشمالية ‏والسيف الشمالي.‏

وفي أسلوب الكيندا، أحرز لاعبو المنتخب أربع ميداليات ذهبية في منافسات الأوزان، عن ‏طريق عمر المحمد بوزن 20 كغ، وميار ويردي بوزن 24 كغ، وعلي المحمد بوزن 28 ‏كغ، وجبل ريحاوي بوزن 33 كغ.‏

كما نال المنتخب ثلاث ميداليات فضية، حققها أحمد قطاع بوزن 26 كغ، وحسن ويردي ‏بوزن 30 كغ، ومحمد أمين ويردي بوزن 36 كغ.‏

وتوزعت حصيلة المنتخب البالغة 19 ميدالية على ثماني ذهبيات، وست فضيات، وخمس ‏برونزيات.‏

توسيع قاعدة مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية‏

وفي تصريح لـ سانا، أوضح الأمين العام لمجلس إدارة اللجنة العليا للووشو كونغ فو، ‏علاء الدين تمر، أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة اللجنة الرامية إلى توسيع قاعدة ‏مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية والارتقاء ‏بهذه الرياضة، التي تشهد تطوراً ملحوظاً وإقبالاً متزايداً من مختلف الفئات العمرية.‏

وأشار تمر إلى الجهود التي تبذلها اللجنة للارتقاء باللعبة وتعزيز حضور سوريا على ‏خارطة الرياضة العالمية في الووشو كونغ فو.‏

وكان منتخب سوريا للووشو كونغ فو أحرز 33 ميدالية، بواقع 13 ذهبية و17 فضية و3 ‏برونزيات، في بطولة أوراسيا التي اختُتمت في الثامن عشر من الشهر الجاري في ولاية ‏بولو التركية.‏