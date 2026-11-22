دمشق-سانا

أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة اليد روزنامة نشاطاته للموسم الرياضي 2026-‌‏2027، المقرر انطلاقها في كانون الأول المقبل، وتتضمن مجموعة من البطولات ‏المحلية لمختلف الفئات العمرية.‏

وتشمل الروزنامة مسابقات الدوري لفئات الرجال والسيدات، والشباب والشابات، ‏والناشئين والناشئات، والأشبال والشبلات، إضافة إلى بطولة كأس الاتحاد وبطولة ‏المحافظات.‏

وقال رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة اليد رافع بجبوج في تصريح لـ سانا: إن ‏إعداد جدول المباريات جرى بما يراعي ظروف الأندية ومشاركاتها، ويحقق التوازن ‏في مواعيد المنافسات، مشيراً إلى أنه جرى تعميم الجدول على جميع الأندية ولكل ‏الفئات.‏

وتنطلق منافسات الموسم الجديد في كانون الأول المقبل، حيث يشهد الأسبوع الثاني ‏إقامة دوري الشباب للمجموعة الأولى، بينما تقام في الأسبوع الثالث منافسات دوري ‏الشباب للمجموعة الثانية، ودوري الشابات للمجموعتين الأولى والثانية، على أن يشهد ‏الأسبوع الرابع انطلاق دوري السيدات ودوري الرجال للمجموعة الأولى.‏