دمشق-سانا
أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة اليد روزنامة نشاطاته للموسم الرياضي 2026-2027، المقرر انطلاقها في كانون الأول المقبل، وتتضمن مجموعة من البطولات المحلية لمختلف الفئات العمرية.
وتشمل الروزنامة مسابقات الدوري لفئات الرجال والسيدات، والشباب والشابات، والناشئين والناشئات، والأشبال والشبلات، إضافة إلى بطولة كأس الاتحاد وبطولة المحافظات.
وقال رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة اليد رافع بجبوج في تصريح لـ سانا: إن إعداد جدول المباريات جرى بما يراعي ظروف الأندية ومشاركاتها، ويحقق التوازن في مواعيد المنافسات، مشيراً إلى أنه جرى تعميم الجدول على جميع الأندية ولكل الفئات.
وتنطلق منافسات الموسم الجديد في كانون الأول المقبل، حيث يشهد الأسبوع الثاني إقامة دوري الشباب للمجموعة الأولى، بينما تقام في الأسبوع الثالث منافسات دوري الشباب للمجموعة الثانية، ودوري الشابات للمجموعتين الأولى والثانية، على أن يشهد الأسبوع الرابع انطلاق دوري السيدات ودوري الرجال للمجموعة الأولى.