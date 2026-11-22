دمشق-سانا



أعلن الاتحاد العربي السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية إطلاق موقعه الإلكتروني الرسمي، المخصص للاتحاد واللاعبين، وذلك خلال مؤتمره السنوي الذي عقده اليوم الأحد في مقر وزارة الرياضة والشباب بدمشق.



واستعرض المؤتمر، الذي حضره أعضاء الاتحاد واللجان الفنية للعبة في المحافظات، النظام المالي والموازنة وأبرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضي، إضافةً إلى واقع اللعبة والصعوبات التي تواجهها.

وقال مدير مكتب ألعاب القوة في وزارة الرياضة والشباب مجد المغربي، في كلمة خلال المؤتمر: إن لعبة بناء الأجسام واتحادها حققا خلال العام الحالي إنجازات خارجية مميزة رغم الإمكانيات المحدودة، مشيراً إلى النتائج التي سجلها الاتحاد في الألعاب التي يشرف عليها مكتب ألعاب القوة.



وأضاف المغربي: إن العمل خلال الفترة المقبلة سيركز على تعزيز التنسيق لضمان مشاركة اللاعبين في الاستحقاقات الخارجية وتمثيل سوريا، وتلافي الأخطاء التي حالت دون مشاركة بعضهم في البطولات السابقة.



وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المعنيين باللعبة، وتعزيز التعاون، بما يسهم في تطوير واقع بناء الأجسام والارتقاء بمستوى الإنجازات.

سوريا قادرة على تحقيق نتائج في هذه اللعبة

من جهته، قال رئيس الاتحاد سامي بدلة: إن نجاح الاتحاد يعتمد على وجود لجنة تحكيم قوية ومدربين مؤهلين، وتطبيق القوانين المعتمدة بالشكل الصحيح، مؤكداً قدرة سوريا على تحقيق نتائج في هذه اللعبة تضاهي ما تحققه الدول المجاورة.



وأشار بدلة إلى أن التحكيم في الاتحاد يتسم حالياً بالشفافية والعدالة في انتقاء اللاعبين، موضحاً أن آليته تعتمد على النظامين الإلكتروني والورقي.



بدوره، استعرض مصمم الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد محمد الأشمر محتوياته، موضحاً أنه يتضمن معلومات عن بطولات بناء الأجسام المحلية والخارجية ومشاركة اللاعبين السوريين فيها، ليكون منصة تجمع المعلومات المتعلقة باللعبة ولاعبيها، وتتيح متابعتها بصورة منظمة.



وكان المنتخب السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية أحرز 32 ميدالية متنوعة في بطولة مستر يونيفرس الدولية لبناء الأجسام، التي أقيمت مؤخراً في لبنان.

