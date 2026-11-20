دمشق-سانا

يواصل منتخب سوريا للملاكمة للرجال معسكره التدريبي استعداداً للمشاركة في بطولة ‏كأس الرئيس الدولية، المقررة في تركيا خلال الفترة من 24 تشرين الثاني الجاري ‏وحتى 5 كانون الأول المقبل.‏

وذكر الاتحاد السوري للملاكمة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك»، أن قائمة ‏المنتخب تضم اللاعبين عدي خدام، وجعفر إسماعيل، وبشار شريقي، والمؤمن بالله ‏القيس، ومحمود زارع، وميار المصري، وعيسى حميدة، بإشراف المدربين محمد ‏ضميرية، وعبد المعين عزيز، وأسامة عامر.‏

ويتابع المعسكر حسان صلاح بريز، رئيس لجنة الحكام ورئيس البعثة، بإشراف اتحاد ‏اللعبة.‏

ويركز المعسكر على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتطوير أدائهم التكتيكي، ‏وتعزيز الانضباط داخل الحلبة، بما يهيئهم لخوض المنافسات وتحقيق أفضل النتائج.‏