دمشق-سانا
يواصل منتخب سوريا للملاكمة للرجال معسكره التدريبي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الرئيس الدولية، المقررة في تركيا خلال الفترة من 24 تشرين الثاني الجاري وحتى 5 كانون الأول المقبل.
وذكر الاتحاد السوري للملاكمة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك»، أن قائمة المنتخب تضم اللاعبين عدي خدام، وجعفر إسماعيل، وبشار شريقي، والمؤمن بالله القيس، ومحمود زارع، وميار المصري، وعيسى حميدة، بإشراف المدربين محمد ضميرية، وعبد المعين عزيز، وأسامة عامر.
ويتابع المعسكر حسان صلاح بريز، رئيس لجنة الحكام ورئيس البعثة، بإشراف اتحاد اللعبة.
ويركز المعسكر على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتطوير أدائهم التكتيكي، وتعزيز الانضباط داخل الحلبة، بما يهيئهم لخوض المنافسات وتحقيق أفضل النتائج.