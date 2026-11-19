حماة-سانا

كرّمت محافظة حماة اليوم الخميس،31 لاعباً من منتخبها لكرة القدم لمواليد عام 2015، إلى ‏جانب 10 من أعضاء الكادرين الفني والإداري، تقديراً لإحرازهم المركز الأول ولقب ‏الدوري السوري لعام 2026.‏

وقال مدير الرياضة والشباب في حماة مكرم كيلاني في تصريح لـ سانا: إن المنتخب حقق ‏اللقب بعد جهود كبيرة بذلها اللاعبون، مشيراً إلى أن هذه الفئة العمرية تمثل أملاً للرياضة ‏السورية، وأن التكريم يأتي تقديراً لإنجازهم وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم الرياضية.‏

وأعرب اللاعب محمد رحمون، الذي يشغل مركز الدفاع، عن سعادته بالتكريم، موضحاً ‏أنه يمارس كرة القدم منذ نحو أربع سنوات، وبدأ مشواره الرياضي في نادي النواعير.‏

ويأتي التكريم في إطار دعم المواهب الرياضية الناشئة وتشجيع اللاعبين على مواصلة ‏التدريب وتطوير مهاراتهم، بما يسهم في رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة.‏