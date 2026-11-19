حماة-سانا
كرّمت محافظة حماة اليوم الخميس،31 لاعباً من منتخبها لكرة القدم لمواليد عام 2015، إلى جانب 10 من أعضاء الكادرين الفني والإداري، تقديراً لإحرازهم المركز الأول ولقب الدوري السوري لعام 2026.
وقال مدير الرياضة والشباب في حماة مكرم كيلاني في تصريح لـ سانا: إن المنتخب حقق اللقب بعد جهود كبيرة بذلها اللاعبون، مشيراً إلى أن هذه الفئة العمرية تمثل أملاً للرياضة السورية، وأن التكريم يأتي تقديراً لإنجازهم وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم الرياضية.
وأعرب اللاعب محمد رحمون، الذي يشغل مركز الدفاع، عن سعادته بالتكريم، موضحاً أنه يمارس كرة القدم منذ نحو أربع سنوات، وبدأ مشواره الرياضي في نادي النواعير.
ويأتي التكريم في إطار دعم المواهب الرياضية الناشئة وتشجيع اللاعبين على مواصلة التدريب وتطوير مهاراتهم، بما يسهم في رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة.