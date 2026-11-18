بولو-سانا ‏

أحرز المنتخب السوري للووشو كونغ فو حصيلة وافرة من الميداليات ببطولة أوراسيا‏، التي اختُتمت أمس في ولاية بولو التركية، بإحرازه 33 ميدالية متنوعة، منها 13 ذهبية ‏و17 فضية و3 برونزيات. ‏

وحصد اللاعب صالح عاصي ذهبيتين في الوينغ تشون الاختياري للرجال وعصا الوينغ ‏تشون، إضافة إلى فضيتين في سكين الوينغ تشون المزدوج ومنافسات الفرق. ‏

وحقق فاروق بدوي أربع ميداليات ذهبية في قبضة التايجي الاختياري وسيف التايجي ‏الاختياري وعصا الوينغ تشون لفئة الصغار ودوليان، كما أحرز فضية في منافسات ‏الفرق وبرونزية في قبضة الوينغ تشون للصغار.‏

بدوره، نال جهاد بدوي ذهبيتين في سكين الوينغ تشون ودوليان لفئة الصغار، وثلاث ‏ميداليات فضية في عصا الوينغ تشون وقبضة الوينغ تشون للصغار ومنافسات الفرق.‏

وفي منافسات الماستر، أحرز سلام خير بيك ثلاث ذهبيات في سيف التايجي وفق ‏مدرسة يانغ ورمح شاولين والشن ييه، إلى جانب فضية منافسات الفرق.‏

كما أحرز يامن اليوسف ذهبية في الوينغ تشون أسلوب أول، وفضية القتال الجماعي ، ‏وبرونزية في أسلوب العصا المزدوج للوينغ تشون.‏

وفي بقية النتائج، حقق حيدر خشبة فضيتين في ساندا وزن 56 كغ ضمن منافسات الفرق ‏وتاولو فرق جي تي، وبرونزية في اللايت ساندا للوزن ذاته.‏

ونالت آية حاج أحمد ذهبية في توي شو وزن 56 كغ، وفضيتين في الساندا للوزن ذاته ‏ومنافسات الفرق، بينما أحرز قصي الخليل ثلاث فضيات في ساندا وزن 80 كغ ومنافسة ‏الفرق للوزن ذاته ومنافسات جي تي للفرق.‏

واختتم ناجي درويش النتائج السورية بإحرازه فضية اللايت ساندا وزن 60 كغ، إضافة ‏الى فضية القتال الجماعي .‏

وأكد الأمين العام لمجلس إدارة اللجنة العليا للووشو كونغ فو علاء الدين تمر في تصريح ‏لـ سانا أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة في مسار تأسيس اللعبة وتطويرها، منوهاً ‏بالمستويات المهارية العالية للاعبينا والقدرة التنافسية العالية في البطولات الدولية، ‏متوقعاً أن يحرز اللاعبون السوريون المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.‏

يُذكر أن البطولة شهدت مشاركة نحو ألف لاعب يمثلون منتخبات وفرقاً من عدة دول، ‏بينها الى جانب سوريا الصين وتركيا وألمانيا والأردن وتونس وإيران وفلسطين ‏وأذربيجان وأوزبكستان. ‏