بولو-سانا
أحرز المنتخب السوري للووشو كونغ فو حصيلة وافرة من الميداليات ببطولة أوراسيا، التي اختُتمت أمس في ولاية بولو التركية، بإحرازه 33 ميدالية متنوعة، منها 13 ذهبية و17 فضية و3 برونزيات.
وحصد اللاعب صالح عاصي ذهبيتين في الوينغ تشون الاختياري للرجال وعصا الوينغ تشون، إضافة إلى فضيتين في سكين الوينغ تشون المزدوج ومنافسات الفرق.
وحقق فاروق بدوي أربع ميداليات ذهبية في قبضة التايجي الاختياري وسيف التايجي الاختياري وعصا الوينغ تشون لفئة الصغار ودوليان، كما أحرز فضية في منافسات الفرق وبرونزية في قبضة الوينغ تشون للصغار.
بدوره، نال جهاد بدوي ذهبيتين في سكين الوينغ تشون ودوليان لفئة الصغار، وثلاث ميداليات فضية في عصا الوينغ تشون وقبضة الوينغ تشون للصغار ومنافسات الفرق.
وفي منافسات الماستر، أحرز سلام خير بيك ثلاث ذهبيات في سيف التايجي وفق مدرسة يانغ ورمح شاولين والشن ييه، إلى جانب فضية منافسات الفرق.
كما أحرز يامن اليوسف ذهبية في الوينغ تشون أسلوب أول، وفضية القتال الجماعي ، وبرونزية في أسلوب العصا المزدوج للوينغ تشون.
وفي بقية النتائج، حقق حيدر خشبة فضيتين في ساندا وزن 56 كغ ضمن منافسات الفرق وتاولو فرق جي تي، وبرونزية في اللايت ساندا للوزن ذاته.
ونالت آية حاج أحمد ذهبية في توي شو وزن 56 كغ، وفضيتين في الساندا للوزن ذاته ومنافسات الفرق، بينما أحرز قصي الخليل ثلاث فضيات في ساندا وزن 80 كغ ومنافسة الفرق للوزن ذاته ومنافسات جي تي للفرق.
واختتم ناجي درويش النتائج السورية بإحرازه فضية اللايت ساندا وزن 60 كغ، إضافة الى فضية القتال الجماعي .
وأكد الأمين العام لمجلس إدارة اللجنة العليا للووشو كونغ فو علاء الدين تمر في تصريح لـ سانا أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة في مسار تأسيس اللعبة وتطويرها، منوهاً بالمستويات المهارية العالية للاعبينا والقدرة التنافسية العالية في البطولات الدولية، متوقعاً أن يحرز اللاعبون السوريون المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.
يُذكر أن البطولة شهدت مشاركة نحو ألف لاعب يمثلون منتخبات وفرقاً من عدة دول، بينها الى جانب سوريا الصين وتركيا وألمانيا والأردن وتونس وإيران وفلسطين وأذربيجان وأوزبكستان.