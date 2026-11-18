أبو ظبي-سانا

تُوّج لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج مازن فندي بالميدالية البرونزية، خلال الحفل ‏الختامي لكأس أمم آسيا للشطرنج، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية ‏أبوظبي، ضمن منافسات الجوائز الفردية المخصصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى ‏على الطاولات الخمس، كما حقق زيادة بلغت 25 نقطة في تصنيفه الدولي.‏

بينما حلّ لاعب منتخبنا الوطني آرام آدم في المركز الخامس على الطاولة الأولى، ‏محققاً زيادة قدرها 36 نقطة في تصنيفه الدولي، ليعزز بذلك رصيد الشطرنج ‏السوري من الإنجازات في البطولة.‏

ويشكل تتويج فندي إضافة جديدة إلى مسيرته الرياضية، بعد النتائج المميزة التي ‏حققها في مشاركاته الدولية الأخيرة، مؤكداً حضوره بين أبرز المواهب الشابة في ‏رياضة الشطرنج على المستوى القاري.‏

وكان فندي قد أحرز الميدالية الفضية في منافسات الشطرنج الكلاسيكي ضمن بطولة ‏آسيا للفئات العمرية، التي استضافتها مدينة أحمد آباد الهندية خلال الشهر الماضي، ‏كما نجح في زيادة تصنيفه الدولي بنحو 10 نقاط.‏

وفي بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، التي ‏أقيمت في 6 الشهر الحالي في مدينة العين الإماراتية، حقق فندي نتيجة لافتة في منافسات ‏الشطرنج الخاطف، بحلوله في المركز الثاني مكرراً برصيد 9.5 نقطة من أصل 13 ‏جولة، قبل أن يحتل المركز الرابع في الترتيب النهائي وفق نظام كسر التعادل، ليكون ‏أفضل لاعب عربي في البطولة.‏