أبو ظبي-سانا
تُوّج لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج مازن فندي بالميدالية البرونزية، خلال الحفل الختامي لكأس أمم آسيا للشطرنج، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات الجوائز الفردية المخصصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى على الطاولات الخمس، كما حقق زيادة بلغت 25 نقطة في تصنيفه الدولي.
بينما حلّ لاعب منتخبنا الوطني آرام آدم في المركز الخامس على الطاولة الأولى، محققاً زيادة قدرها 36 نقطة في تصنيفه الدولي، ليعزز بذلك رصيد الشطرنج السوري من الإنجازات في البطولة.
ويشكل تتويج فندي إضافة جديدة إلى مسيرته الرياضية، بعد النتائج المميزة التي حققها في مشاركاته الدولية الأخيرة، مؤكداً حضوره بين أبرز المواهب الشابة في رياضة الشطرنج على المستوى القاري.
وكان فندي قد أحرز الميدالية الفضية في منافسات الشطرنج الكلاسيكي ضمن بطولة آسيا للفئات العمرية، التي استضافتها مدينة أحمد آباد الهندية خلال الشهر الماضي، كما نجح في زيادة تصنيفه الدولي بنحو 10 نقاط.
وفي بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، التي أقيمت في 6 الشهر الحالي في مدينة العين الإماراتية، حقق فندي نتيجة لافتة في منافسات الشطرنج الخاطف، بحلوله في المركز الثاني مكرراً برصيد 9.5 نقطة من أصل 13 جولة، قبل أن يحتل المركز الرابع في الترتيب النهائي وفق نظام كسر التعادل، ليكون أفضل لاعب عربي في البطولة.