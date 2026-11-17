دمشق -سانا
أعلن الاتحاد السوري لكرة الطاولة اليوم الثلاثاء، وصول تجهيزات ومستلزمات حديثة خاصة باللعبة، بما يسهم في تحسين ظروف التدريب وتهيئة البيئة المناسبة أمام اللاعبين لمواصلة تدريباتهم والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
وأوضح رئيس اتحاد كرة الطاولة محمد ظلال المعلم في تصريح لـ سانا، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى معالجة نقص الأدوات والتجهيزات الذي عانت منه اللعبة خلال الفترة الماضية، وتوفير مستلزمات تساعد الأندية واللاعبين على تطوير مستواهم الفني.
وبين أن هذه التجهيزات من أفضل المواصفات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، مشيراً إلى أنه سيتم توزيعها على اللجان الفنية في المحافظات، بهدف دعم انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، ولا سيما في الفئات العمرية الصغيرة، بما يخدم مستقبل كرة الطاولة السورية ويعزز فرص عودتها إلى المنافسة.