دمشق -سانا

أعلن الاتحاد السوري لكرة الطاولة اليوم الثلاثاء، وصول تجهيزات ومستلزمات حديثة ‏خاصة باللعبة، بما يسهم في تحسين ظروف التدريب وتهيئة البيئة المناسبة أمام اللاعبين ‏لمواصلة تدريباتهم والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.‏

وأوضح رئيس اتحاد كرة الطاولة محمد ظلال المعلم في تصريح لـ سانا، أن هذه الخطوة تأتي ‏ضمن الجهود الرامية إلى معالجة نقص الأدوات والتجهيزات الذي عانت منه اللعبة خلال الفترة ‏الماضية، وتوفير مستلزمات تساعد الأندية واللاعبين على تطوير مستواهم الفني.‏

وبين أن هذه التجهيزات من أفضل المواصفات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، ‏مشيراً إلى أنه سيتم توزيعها على اللجان الفنية في المحافظات، بهدف دعم انتشار اللعبة وتوسيع ‏قاعدة ممارسيها، ولا سيما في الفئات العمرية الصغيرة، بما يخدم مستقبل كرة الطاولة السورية ‏ويعزز فرص عودتها إلى المنافسة.‏