دمشق-سانا
يبرز اللاعب الواعد محمد خالد ديركي، البالغ من العمر 11 عاماً، كأحد المواهب الصاعدة في رياضة التايكوندو، بعدما حقق سلسلة من الإنجازات المحلية والدولية، وتمكن بفضل موهبته وتدريبه المستمر من اعتلاء منصات التتويج ورفع علم سوريا في بطولات خارجية مصنفة.
وبدا ديركي واثقاً من قدرته على تحقيق الإنجازات مجدداً وهو يستعرض إنجازاته في حديث لـ سانا، حيث قال: إنّه بدأ ممارسة التايكوندو ضمن فئة البراعم، وتدرج في الفئات العمرية وصولاً إلى الأشبال، مستهلاً مشاركاته الرسمية في منافسات اللعبة بعمر السادسة، عبر نادي الشرطة المركزي، الذي توج معه بلقب بطولة الجمهورية، وحافظ عليه ستة أعوام متتالية، من عام 2021 حتى عام 2026.
وأضاف أنه حقق حضوراً لافتاً في البطولات الخارجية، توّجه بإحراز الميدالية الذهبية في بطولة الأردن الدولية عام 2024 ضمن فئة الصغار، والبرونزية في بطولة الفجيرة الدولية المصنفة في الإمارات عام 2025 ضمن فئة الأشبال، إضافة إلى ذهبية البطولة الدولية في الأردن خلال العام الماضي.
وتابع ديركي أنه أحرز خلال العام الحالي، ضمن فئة الأشبال، الميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة الدولية المصنفة في الإمارات، وذهبية بطولة كأس النخبة الدولية في الأردن، إلى جانب الميدالية الفضية في بطولة “أرينا أوبن” الدولية في الأردن.
وأكد ديركي طموحه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام القادم، مشيراً إلى أنه سيواصل استعداداته للبطولات الخارجية المقبلة، مروراً بالاستحقاقات المحلية، وبذل كل جهد ممكن لرفع علم سوريا في المحافل الرياضية الدولية.
وتعكس هذه الإنجازات التي حققها ديركي في سن مبكرة موهبة رياضية واعدة، تفتح أمامه آفاقاً واسعة لمواصلة التطور والمنافسة على ألقاب أكبر في رياضة التايكوندو.