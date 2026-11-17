دمشق-سانا

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يبرز اللاعب الواعد محمد خالد ديركي، البالغ من العمر 11 عاماً، كأحد المواهب ‏الصاعدة في رياضة التايكوندو، بعدما حقق سلسلة من الإنجازات المحلية والدولية، ‏وتمكن بفضل موهبته وتدريبه المستمر من اعتلاء منصات التتويج ورفع علم سوريا ‏في بطولات خارجية مصنفة.‏

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وبدا ديركي واثقاً من قدرته على تحقيق الإنجازات مجدداً وهو يستعرض إنجازاته في ‏حديث لـ سانا، حيث قال: إنّه بدأ ممارسة التايكوندو ضمن فئة البراعم، وتدرج في ‏الفئات العمرية وصولاً إلى الأشبال، مستهلاً مشاركاته الرسمية في منافسات اللعبة ‏بعمر السادسة، عبر نادي الشرطة المركزي، الذي توج معه بلقب بطولة الجمهورية، ‏وحافظ عليه ستة أعوام متتالية، من عام 2021 حتى عام 2026.‏

وأضاف أنه حقق حضوراً لافتاً في البطولات الخارجية، توّجه بإحراز الميدالية ‏الذهبية في بطولة الأردن الدولية عام 2024 ضمن فئة الصغار، والبرونزية في ‏بطولة الفجيرة الدولية المصنفة في الإمارات عام 2025 ضمن فئة الأشبال، إضافة ‏إلى ذهبية البطولة الدولية في الأردن خلال العام الماضي.‏

وتابع ديركي أنه أحرز خلال العام الحالي، ضمن فئة الأشبال، الميدالية الذهبية في ‏بطولة الفجيرة الدولية المصنفة في الإمارات، وذهبية بطولة كأس النخبة الدولية في ‏الأردن، إلى جانب الميدالية الفضية في بطولة “أرينا أوبن” الدولية في الأردن.‏

وأكد ديركي طموحه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام القادم، مشيراً إلى ‏أنه سيواصل استعداداته للبطولات الخارجية المقبلة، مروراً بالاستحقاقات المحلية، ‏وبذل كل جهد ممكن لرفع علم سوريا في المحافل الرياضية الدولية.‏

وتعكس هذه الإنجازات التي حققها ديركي في سن مبكرة موهبة رياضية واعدة، تفتح ‏أمامه آفاقاً واسعة لمواصلة التطور والمنافسة على ألقاب أكبر في رياضة التايكوندو.‏