أبو ظبي-سانا

يواجه منتخب سوريا للرجال في الشطرنج، اليوم الثلاثاء نظيره الهندي ضمن ‏منافسات الجولة النهائية من بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج، المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.‏

ووفقاً لما نشره اتحاد الشطرنج على صفحته في فيسبوك، فإن منتخبنا يحتل المركز السادس برصيد ٩ نقاط قبل الجولة الختامية، بعد خسارته أمام منتخب روسيا في الجولة ما قبل الأخيرة الثامنة أمس.

ويتصدر المنتخب الروسي الترتيب برصيد ١٤ نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منتخب الهند الذي يحتل المركز الثاني في البطولة برصيد ١٣ نقطة.

وكان منتخبنا حقق خلال الجولات السابقة أربعة انتصارات جاءت على منتخبات هونغ كونغ بنتيجة 4-0، ونيبال بنتيجة 2.5-1.5، ونيوزيلندا بنتيجة 3.5-0.5، و لبنان بنتيجة 2.5 -1.5.