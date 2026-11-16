الريشة الطائرة السورية.. تميز ملحوظ في غرب آسيا وطموحات بموسم وفير بالإنجازات

دمشق- سانا

اختتمت الريشة الطائرة السورية موسمها الرياضي لعام 2026 بحصيلة وفيرة من الميداليات المتنوعة، بعد مشاركتها في بطولة غرب آسيا التي أقيمت الأسبوع الماضي في البحرين، لتبدأ بعدها مرحلة الإعداد لموسم جديد حافل بالاستحقاقات الخارجية من بطولات ودورات مختلفة.



ويشكل الإنجاز الذي تحقق في بطولة غرب آسيا، والمتمثل بحصد ثماني ميداليات، محطة مهمة في عمل الجهازين الفني والإداري للمنتخب، واتحاد اللعبة، وتتويجاً للجهود التي بُذلت خلال الأشهر الماضية، بدءاً من التحضيرات وصولاً إلى منصات التتويج.

وأوضح مدرب المنتخب السوري عمار طباع، في تصريح لـ سانا، أن اللعبة تشهد اهتماماً متزايداً، ولا سيما في ظل العمل على توسيع قاعدة الممارسين، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإثبات قدراتها، فضلاً عن المشاركة في البطولات الإقليمية والدولية بهدف اكتساب الخبرة والاحتكاك بمستويات مختلفة.

‏نتائج تؤكد قدرة اللاعبين السوريين على المنافسة

بين طباع أن المشاركة السورية الأخيرة في بطولة غرب آسيا، التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 4 إلى 12 تشرين الثاني الجاري، أكدت قدرة اللاعبين السوريين على المنافسة وتحقيق نتائج مميزة، ولا سيما في الفئات العمرية الصغيرة.

وأوضح أن المنتخب استهل مشواره في البطولة بصورة مميزة، بعدما توج بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق لفئة تحت 19 عاماً، إثر تحقيقه انتصارات متتالية على منتخبات الكويت والإمارات ولبنان بنتيجة 5-0، قبل أن يتجاوز المنتخب السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.



كما أحرز المنتخب الميدالية البرونزية في منافسات الفرق لفئة تحت 16 عاماً، ليؤكد قدرته على المنافسة في أكثر من فئة عمرية.

وأشار طباع إلى أن إنجازات المنتخب لم تقتصر على منافسات الفرق، بل امتدت إلى المنافسات الفردية والزوجية، ليختتم مشاركته بثماني ميداليات، منها ذهبيتان في منافسات الفرق لفئة تحت 19 عاماً وزوجي الإناث للفئة ذاتها، وفضيتان في فردي الإناث وزوجي الذكور تحت 19 عاماً، إضافة إلى أربع برونزيات في منافسات الفرق تحت 16 عاماً، والزوجي المختلط تحت 19 عاماً، وفردي الذكور تحت 19 عاماً، وزوجي الإناث تحت 16 عاماً.

مواصلة تطوير برامج الإعداد والتدريب

لفت طباع إلى أن المنتخب شارك خلال شهر تشرين الأول الماضي في بطولة غومبا الدولية التي أقيمت في اليونان، بمشاركة منتخبات من دول ذات تصنيف متقدم في الريشة الطائرة، موضحاً أن المشاركة هدفت إلى التحضير لبطولة غرب آسيا، ورفع الجاهزية الفنية والبدنية، واكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك بمدارس مختلفة في اللعبة.

وبين أن الخطوة المقبلة تتمثل في البناء على النتائج الأخيرة، ومواصلة تطوير برامج الإعداد والتدريب، وتوسيع قاعدة الممارسين، إلى جانب توفير المزيد من فرص المشاركة الخارجية، مشيراً إلى أن الميداليات الثماني في بطولة غرب آسيا ليست مجرد حصيلة رقمية، بل محطة مهمة في مسيرة رياضة تسعى إلى ترسيخ حضورها وتحويل إنجازاتها الإقليمية إلى نجاحات أكبر على المستويين القاري والدولي.



وتعد الريشة الطائرة من الألعاب الرياضية التي تتطلب مزيجاً من السرعة والتركيز واللياقة البدنية العالية، إلى جانب المهارة الفنية والقدرة على اتخاذ القرار السريع، ما يجعل المنافسة فيها صعبة ويضع اللاعبين أمام تحديات كبيرة خلال المباريات.



























