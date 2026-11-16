وزارة الرياضة لـ سانا: ما أثير حول بعثة المصارعة بدورة المتوسط غير ‏صحيح

دمشق-سانا ‏

أكد مدير الإعلام في وزارة الرياضة والشباب أحمد العبد الله، أن ما تم تداوله ‏عبر بعض الصفحات والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته ‏بعض وسائل الإعلام بشأن بعثة المصارعة التي شاركت في دورة المتوسط ‏في إيطاليا، وما أثير حول مغادرة أحد اللاعبين من البعثة، غير صحيح ولا ‏يعكس حقيقة الوقائع.‏

وقال العبد الله في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين: إنه بعد التواصل مع الاتحاد ‏السوري للمصارعة ومسؤولين في وزارة الرياضة والشباب، تبيّن أن البعثة ‏ضمت المدربين باسم شتيوي ومحمود تلاوي، واللاعبين أسد الأسطة، المقيم ‏في العراق، وأحمد ديركي، المقيم في ألمانيا، إضافة إلى اللاعبين محمد ‏العبيد ومجد عائشة وإبراهيم الطباع.‏

وقد عاد المدربان واللاعبون محمد العبيد ومجد عائشة وإبراهيم الطباع إلى ‏أراضي الجمهورية العربية السورية وفق المواعيد المحددة، وتؤكد بيانات ‏الهجرة والجوازات صحة ذلك بشكل واضح.‏

وتابع العبد الله: فيما يتعلق باللاعب محمد العبيد، الذي ورد اسمه ضمن ‏اللاعبين الذين لم يعودوا إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، فقد أكد ‏الاتحاد السوري للمصارعة أنه جرى استقباله في المطار لدى عودة البعثة، ‏وهو ما يتعارض تماماً مع المعلومات المتداولة بشأنه وينفي صحتها.‏

ولفت العبد الله إلى أنه من المهم التوضيح أن مسؤولية الاتحاد السوري للمصارعة ‏تتمثل في تنظيم المشاركة الرسمية ومتابعة شؤون البعثة خلال فترة المهمة، ‏ولا تشمل متابعة سفر اللاعبين وتحركاتهم الشخصية بعد عودتهم إلى سوريا ‏وبالتالي، فإن أي سفر قد يقوم به أحد اللاعبين لاحقاً يُعد أمراً منفصلاً عن ‏المشاركة الرسمية للبعثة، ولا يتحمل الاتحاد مسؤولية متابعة تحركاته بعد ‏انتهاء المهمة وعودته إلى البلاد.‏

ودعا العبد الله وسائل الإعلام والصحفيين إلى توخي الدقة والمصداقية ‏والمهنية في نقل الأخبار، والحرص على التحقق من المعلومات من ‏مصادرها الرسمية قبل نشرها أو تداولها، بما يسهم في إيصال الحقائق إلى ‏الرأي العام، وتجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى التضليل.‏

وتداولت صفحات ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية معلومات تدّعي ‌‏مغادرة لاعبي المصارعة أسد الأسطة ومحمد العبيد من البعثة الرياضية السورية المشاركة في ‌‏دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتوجه للسفر إلى وجهة أخرى، بعد مشاركتهما بالدورة، ‌‏الأمر الذي نفته وزارة الرياضة.‏

وكان منتخب سوريا للمصارعة شارك بدورة ألعاب البحر المتوسط التي جرت خلال آب الماضي، ‌‏وأحرز ميداليتين برونزيتين عبر محمد أسد الدين الأسطة في منافسات وزن 60كغ للمصارعة ‌‏الرومانية، وإبراهيم الطباع في وزن 57كغ للمصارعة الحرة.‏