وزارة الرياضة لـ سانا: ما أثير حول بعثة المصارعة بدورة المتوسط غير ‏صحيح

دمشق-سانا
أكد مدير الإعلام في وزارة الرياضة والشباب أحمد العبد الله، أن ما تم تداوله عبر بعض الصفحات والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن بعثة المصارعة التي شاركت في دورة المتوسط في إيطاليا، وما أثير حول مغادرة أحد اللاعبين من البعثة، غير صحيح ولا يعكس حقيقة الوقائع.
وقال العبد الله في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين: إنه بعد التواصل مع الاتحاد السوري للمصارعة ومسؤولين في وزارة الرياضة والشباب، تبيّن أن البعثة ضمت المدربين باسم شتيوي ومحمود تلاوي، واللاعبين أسد الأسطة، المقيم في العراق، وأحمد ديركي، المقيم في ألمانيا، إضافة إلى اللاعبين محمد العبيد ومجد عائشة وإبراهيم الطباع.
وقد عاد المدربان واللاعبون محمد العبيد ومجد عائشة وإبراهيم الطباع إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وفق المواعيد المحددة، وتؤكد بيانات الهجرة والجوازات صحة ذلك بشكل واضح.
وتابع العبد الله: فيما يتعلق باللاعب محمد العبيد، الذي ورد اسمه ضمن اللاعبين الذين لم يعودوا إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، فقد أكد الاتحاد السوري للمصارعة أنه جرى استقباله في المطار لدى عودة البعثة، وهو ما يتعارض تماماً مع المعلومات المتداولة بشأنه وينفي صحتها.
ولفت العبد الله إلى أنه من المهم التوضيح أن مسؤولية الاتحاد السوري للمصارعة تتمثل في تنظيم المشاركة الرسمية ومتابعة شؤون البعثة خلال فترة المهمة، ولا تشمل متابعة سفر اللاعبين وتحركاتهم الشخصية بعد عودتهم إلى سوريا وبالتالي، فإن أي سفر قد يقوم به أحد اللاعبين لاحقاً يُعد أمراً منفصلاً عن المشاركة الرسمية للبعثة، ولا يتحمل الاتحاد مسؤولية متابعة تحركاته بعد انتهاء المهمة وعودته إلى البلاد.
ودعا العبد الله وسائل الإعلام والصحفيين إلى توخي الدقة والمصداقية والمهنية في نقل الأخبار، والحرص على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها أو تداولها، بما يسهم في إيصال الحقائق إلى الرأي العام، وتجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى التضليل.
وتداولت صفحات ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية معلومات تدّعي مغادرة لاعبي المصارعة أسد الأسطة ومحمد العبيد من البعثة الرياضية السورية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتوجه للسفر إلى وجهة أخرى، بعد مشاركتهما بالدورة، الأمر الذي نفته وزارة الرياضة.
وكان منتخب سوريا للمصارعة شارك بدورة ألعاب البحر المتوسط التي جرت خلال آب الماضي، وأحرز ميداليتين برونزيتين عبر محمد أسد الدين الأسطة في منافسات وزن 60كغ للمصارعة الرومانية، وإبراهيم الطباع في وزن 57كغ للمصارعة الحرة.