منتخب سوريا للشطرنج يحقق فوزه الرابع في بطولة أمم آسيا بالإمارات

أبوظبي-سانا

حقق منتخب سوريا للرجال بالشطرنج فوزه الرابع في بطولة أمم آسيا للفرق، والثاني على التوالي، وجاء على حساب نظيره اللبناني بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة المقامة في دولة الإمارات.



ووفقاً للموقع الرسمي لبطولة (Asian Nations Chess Cup 2026)، جاء الفوز السوري عبر اللاعبين رودي بكر وآرام آدم، فيما اكتفى طلال الزعيم بالتعادل، بينما خسر بشير عيتي.



وكان المنتخب السوري حقق انتصاراته الثلاثة السابقة على منتخبات هونغ كونغ بنتيجة 4-0، ونيبال بنتيجة 2.5-1.5، ونيوزيلندا بنتيجة 3.5-0.5، ليضيف المنتخب اللبناني إلى قائمة المنتخبات التي حقق الفوز عليها في البطولة.



وبهذا الفوز، ارتقى المنتخب السوري إلى المركز الرابع على سلم الترتيب العام للبطولة.

