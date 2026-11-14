منتخب سوريا للشطرنج يحقق فوزه الثالث في بطولة أمم آسيا

أبو ظبي-سانا

حقق منتخب سوريا للرجال بالشطرنج فوزه الثالث في بطولة أمم آسيا للفرق ‌‏(الكلاسيكي)، وجاء على حساب نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3.5 مقابل 0.5 نقطة، ضمن ‏منافسات الجولة السادسة.

وبحسب الموقع الرسمي لبطولة (‏Asian Nations Chess Cup 2026‏)، تحقق الفوز اليوم السبت ‏عبر اللاعبين مازن فندي وطلال الزعيم وآرام آدم، فيما اكتفى رودي بكر بالتعادل.

وكان المنتخب السوري حقق فوزين سابقين في البطولة، الأول على حساب هونغ كونغ ‏بنتيجة 4-0، والثاني على منتخب نيبال بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة، كما تعادل مع ‏منتخب منغوليا بنتيجة 2-2، مقابل خسارتين أمام منتخبي الإمارات وماليزيا.

وتستمر منافسات البطولة حتى 18 تشرين الثاني بمشاركة 30 فريقاً يمثلون 19 دولة ‏آسيوية‏.