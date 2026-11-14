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منتخب سوريا للشطرنج يحقق فوزه الثالث في بطولة أمم آسيا

photo 2026 11 14 20 14 24 منتخب سوريا للشطرنج يحقق فوزه الثالث في بطولة أمم آسيا
لقطة من منافسات بطولة آسيا للشطرنج الكلاسيكي للرجال-14-11-2026

أبو ظبي-سانا

حقق منتخب سوريا للرجال بالشطرنج فوزه الثالث في بطولة أمم آسيا للفرق ‌‏(الكلاسيكي)، وجاء على حساب نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3.5 مقابل 0.5 نقطة، ضمن ‏منافسات الجولة السادسة.

وبحسب الموقع الرسمي لبطولة (‏Asian Nations Chess Cup 2026‏)، تحقق الفوز اليوم السبت ‏عبر اللاعبين مازن فندي وطلال الزعيم وآرام آدم، فيما اكتفى رودي بكر بالتعادل.

وكان المنتخب السوري حقق فوزين سابقين في البطولة، الأول على حساب هونغ كونغ ‏بنتيجة 4-0، والثاني على منتخب نيبال بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة، كما تعادل مع ‏منتخب منغوليا بنتيجة 2-2، مقابل خسارتين أمام منتخبي الإمارات وماليزيا.

وتستمر منافسات البطولة حتى 18 تشرين الثاني بمشاركة 30 فريقاً يمثلون 19 دولة ‏آسيوية‏.

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