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ذهبية للسورية سكينة عتال في بطولة السعودية المفتوحة للتجديف داخل الصالات

photo 2026 11 14 20 50 11 ذهبية للسورية سكينة عتال في بطولة السعودية المفتوحة للتجديف داخل الصالات
ذهبة لسوريا في بطولة التجديف

الرياض-سانا

أحرزت لاعبة المنتخب السوري للتجديف سكينة عتال الميدالية الذهبية في سباق 2000 ‏متر والتي جرت اليوم السبت ضمن منافسات بطولة المملكة العربية السعودية المفتوحة ‏للتجديف داخل الصالات.‏

ووفقاً لما ذكره الاتحاد العربي السوري للتجديف والغوص والرياضات البحرية، عبر ‏صفحته على موقع فيسبوك، فإن عتال أضافت إلى رصيدها الميدالية الفضية في ‏سباق الفرق، بينما أحرز اللاعب السوري محمد إبراهيم حمدوني المركز الثالث في ‏منافسات الفرق.‏

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بمشاركة سكينة عتال ومحمد إبراهيم حمدوني عبر ‏سباق 500 متر وسباق فرق السيدات لمسافة 2000 متر وسط تطلعات لتحقيق نتائج ‏إيجابية.‏

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