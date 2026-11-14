ذهبية للسورية سكينة عتال في بطولة السعودية المفتوحة للتجديف داخل الصالات

الرياض-سانا

أحرزت لاعبة المنتخب السوري للتجديف سكينة عتال الميدالية الذهبية في سباق 2000 ‏متر والتي جرت اليوم السبت ضمن منافسات بطولة المملكة العربية السعودية المفتوحة ‏للتجديف داخل الصالات.‏

ووفقاً لما ذكره الاتحاد العربي السوري للتجديف والغوص والرياضات البحرية، عبر ‏صفحته على موقع فيسبوك، فإن عتال أضافت إلى رصيدها الميدالية الفضية في ‏سباق الفرق، بينما أحرز اللاعب السوري محمد إبراهيم حمدوني المركز الثالث في ‏منافسات الفرق.‏

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بمشاركة سكينة عتال ومحمد إبراهيم حمدوني عبر ‏سباق 500 متر وسباق فرق السيدات لمسافة 2000 متر وسط تطلعات لتحقيق نتائج ‏إيجابية.‏