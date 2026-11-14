العداء سامر السمير.. أكثر من عقدين من العطاء بين المضمار والإدارة الرياضية

دمشق-سانا
يواصل عداء المسافات الطويلة سامر السمير حضوره في ميادين ألعاب القوى محافظاً على شغفه بتحقيق نتائج متميزة مع مسيرة رياضية تجاوزت 23 عاماً، تنقل خلالها بين المنافسة في مضمار الجري والتحكيم والتدريب والعمل الإداري.
وقال السمير في تصريح لـ سانا: إنه بدأ مسيرته الرياضية عام 2003 بإشراف المدرب عيسى المصطفى قبل أن يتابع تدريباته مع المدرب مازن زيود الذي رافقه على مدى 23 عاماً، وأسهم في تأسيسه رياضياً وتعليمه أساسيات اللعبة.
وحقق خلال مسيرته العديد من النتائج المتقدمة في بطولات المحافظة والجمهورية أبرزها إحراز المركز الأول في سباق 3000 متر موانع ببطولة الجمهورية عام 2007، والمركز الأول في سباق 10 كم ببطولة الجمهورية الشتوية عام 2015، إضافةً إلى فوزه بماراثون دمشق الدولي عام 2022، وحلوله في المركز الثاني في نسخة عام 2023، إلى جانب مشاركات خارجية في العراق ولبنان.
وأضاف السمير، أن مسيرته شهدت محطات جديدة خارج إطار المنافسة، حيث حصل عام 2015 على شهادة التحكيم من الدرجة الثانية في ألعاب القوى، ثم نال شهادة تدريب من المستوى الثالث عام 2025 وتولى منذ أيار من العام نفسه رئاسة اللجنة الفنية لألعاب القوى في دمشق، مبيناً أن العمل مع أعضاء اللجنة أسهم في تطوير منتخب المحافظة، وتحقيق نتائج وميداليات في البطولات المحلية والخارجية.
وأشار إلى مشاركته مع منتخب الشرطة في بطولة الشرطة العربية التي أقيمت في بغداد عام 2025، حيث أحرز المركز الثالث ضمن فئة المتسابقين فوق 40 عاماً في سباق 5 كم.
ولفت السمير إلى أنه تولى أمانة سر الدورة التدريبية الدولية لألعاب القوى من المستوى الأول، معتبراً هذه التجربة فرصةً مهمةً للتعرف على الجوانب الإدارية والتنظيمية في اللعبة.
وأكد السمير أن الرياضة بالنسبة له أسلوب حياة، وأن تجاوزه الأربعين من العمر لم يكن سبباً للتوقف عن التدريب والمنافسة بل زاده إصراراً على مواصلة مسيرته، وتحقيق نتائج جديدة رغم الصعوبات وقلة الإمكانيات.
وتعد سباقات المسافات الطويلة التي تميز بها العداء سامر السمير من أبرز سباقات ألعاب القوى، وتتطلب هذه السباقات قدرة عالية على التحمل والانضباط في التدريب والاستمرارية في الأداء، ويعمل اتحاد ألعاب القوى على تطوير هذه المسابقات، من خلال إقامة بطولات الجمهورية وتأهيل الكوادر التدريبية المتخصصة.