العداء سامر السمير.. أكثر من عقدين من العطاء بين المضمار والإدارة الرياضية

دمشق-سانا

يواصل عداء المسافات الطويلة سامر السمير حضوره في ميادين ألعاب القوى محافظاً على شغفه بتحقيق نتائج متميزة مع ‏مسيرة رياضية تجاوزت 23 عاماً، تنقل خلالها بين المنافسة في مضمار الجري والتحكيم والتدريب والعمل الإداري.‏

وقال السمير في تصريح لـ سانا: إنه بدأ مسيرته الرياضية عام 2003 بإشراف المدرب عيسى المصطفى قبل أن يتابع تدريباته مع ‏المدرب مازن زيود الذي رافقه على مدى 23 عاماً، وأسهم في تأسيسه رياضياً وتعليمه أساسيات اللعبة.‏

وحقق خلال مسيرته العديد من النتائج المتقدمة في بطولات المحافظة والجمهورية أبرزها إحراز المركز الأول في سباق 3000 متر ‏موانع ببطولة الجمهورية عام 2007، والمركز الأول في سباق 10 كم ببطولة الجمهورية الشتوية عام 2015، إضافةً إلى فوزه ‏بماراثون دمشق الدولي عام 2022، وحلوله في المركز الثاني في نسخة عام 2023، إلى جانب مشاركات خارجية في العراق ولبنان.‏

وأضاف السمير، أن مسيرته شهدت محطات جديدة خارج إطار المنافسة، حيث حصل عام 2015 على شهادة التحكيم من الدرجة الثانية ‏في ألعاب القوى، ثم نال شهادة تدريب من المستوى الثالث عام 2025 وتولى منذ أيار من العام نفسه رئاسة اللجنة الفنية لألعاب القوى ‏في دمشق، مبيناً أن العمل مع أعضاء اللجنة أسهم في تطوير منتخب المحافظة، وتحقيق نتائج وميداليات في البطولات المحلية ‏والخارجية.‏

وأشار إلى مشاركته مع منتخب الشرطة في بطولة الشرطة العربية التي أقيمت في بغداد عام 2025، حيث أحرز المركز الثالث ضمن ‏فئة المتسابقين فوق 40 عاماً في سباق 5 كم. ‏

ولفت السمير إلى أنه تولى أمانة سر الدورة التدريبية الدولية لألعاب القوى من المستوى الأول، معتبراً هذه التجربة فرصةً مهمةً ‏للتعرف على الجوانب الإدارية والتنظيمية في اللعبة.‏

وأكد السمير أن الرياضة بالنسبة له أسلوب حياة، وأن تجاوزه الأربعين من العمر لم يكن سبباً للتوقف عن التدريب والمنافسة بل زاده ‏إصراراً على مواصلة مسيرته، وتحقيق نتائج جديدة رغم الصعوبات وقلة الإمكانيات.‏

وتعد سباقات المسافات الطويلة التي تميز بها العداء سامر السمير من أبرز سباقات ألعاب القوى، وتتطلب هذه السباقات قدرة عالية على ‏التحمل والانضباط في التدريب والاستمرارية في الأداء، ويعمل اتحاد ألعاب القوى على تطوير هذه المسابقات، من خلال إقامة بطولات ‏الجمهورية وتأهيل الكوادر التدريبية المتخصصة.‏