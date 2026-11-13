منتخب سوريا للكاراتيه يختتم مشاركته في بطولة غرب آسيا بإحراز 25 ميدالية

عمّان-سانا

اختتم منتخب سوريا للكاراتيه مشاركته في بطولة غرب آسيا، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، بإحراز 25 ميدالية متنوعة.

وقال رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه مأمون خربوط في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة: إن المنتخب أضاف في ختام مشاركته 5 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزية، موضحاً أن اللاعب عدي غازي أحرز ذهبية القتال لفئة تحت 14 عاماً، لوزن تحت 50 كغ، بينما نالت سارة مارديني فضية فئة تحت 12 عاماً لوزن تحت 30 كغ، وأحرز عدي غازي فضية الكاتا الفردي لفئة تحت 14 عاماً، وحمزة عليوي فضية فئة تحت 14 عاماً لوزن فوق 55 كغ، وليث الريم برونزية الكاتا الفردي للفئة ذاتها.

وكان المنتخب أحرز أمس 20 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات، بعد منافسات قوية.