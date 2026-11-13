الاتحاد السوري للقوة البدنية يقيم دورة لتأهيل المدربين والحكام في الـ 22 من الشهر الجاري

دمشق-سانا

يقيم الاتحاد العربي السوري للقوة البدنية خلال الفترة من 22 ولغاية 26 تشرين الثاني الجاري، دورة لتأهيل المدربين والحكام وترفيع المدربين إلى الدرجات المختلفة، وذلك في مبنى وزارة الرياضة والشباب بدمشق.

وذكر الاتحاد السوري للقوة البدنية عبر صفحته على الفيسبوك، اليوم الجمعة، أن الدورة تتضمن محاور بأساسيات القوة البدنية وبرمجة الخطط التدريبية وقواعد التحكيم وعلاج الإصابات الرياضية، إضافة إلى أساسيات التغذية والتشريح العضلي، وآلية الحصول على شهادة (ADEL) المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، والضرورية للمشاركة في البطولات الخارجية.

وتشمل الدورة تأهيل المدربين المستجدين وترفيع المدربين من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن الثانية إلى الأولى، وفق مدد محددة، مع اشتراط تقديم الشهادة السابقة للراغبين بالترفيع.

ويحصل المشاركون في دورة التحكيم على شهادة حكم مستجد، فيما تتم إجراءات الترفيع إلى الدرجة التالية من خلال حضور البطولات وتوثيق المشاركة في دفتر التحكيم.