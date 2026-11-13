منتخب سوريا للرياضات الإلكترونية يسجل مشاركته الأولى في بطولة غرب آسيا

عمان-سانا
شارك منتخب سوريا الوطني للرياضات الإلكترونية في بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة لكرة القدم الإلكترونية (EA SPORTS FC 27)، التي استضافتها مدينة العقبة الأردنية مؤخراً، بمشاركة 12 منتخباً.
ومثّل سوريا في البطولة اللاعب هارون ياسين في منافسات الرجال، واللاعبة ميريام عرموش في منافسات السيدات، بإشراف مدرب المنتخب خالد عبد الباسط.
ونجح ياسين في تجاوز دور المجموعات، التي ضمت منتخبات العراق والإمارات والكويت، ليحجز مكانه بين أفضل ثمانية لاعبين في البطولة.
وفي الدور ربع النهائي، واجه ممثل المنتخب السعودي، وخسر أمامه بنتيجة 2-0، بعد مباراتين انتهتا بنتيجتي 6-4 و4-3، ليودع المنافسات من هذا الدور.
وفي منافسات السيدات، شاركت عرموش ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب لاعبات منتخبات عُمان واليمن والبحرين والأردن وفلسطين والكويت، وذلك بعد حصولها على المركز الثاني في منافسات كرة القدم الإلكترونية للسيدات ضمن الدوري السوري الرقمي.
وقال مدير المنافسات في اللجنة العليا للرياضات الإلكترونية أحمد حرفوش في تصريح لـ سانا: إن مشاركة المنتخب السوري في بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية تُعدّ خطوة تاريخية ومهمة في مسيرة تطوير هذه الرياضة في سوريا، إذ تسجل المشاركة السورية الأولى منذ انطلاق البطولة قبل سبع سنوات، بمنتخبين للرجال والسيدات.
وأضاف حرفوش: رغم انتهاء مشوار منتخبنا عند الدور ربع النهائي، إلا أن أهمية هذه المشاركة تتجاوز النتائج، لما تمثّله من تجربة قيّمة وفرصة لاكتساب الخبرات والاحتكاك الدولي، ووضع الأسس لمشاركات سوريّة أكثر قوة وتنافسية في المستقبل.
وكانت مدينة العقبة الأردنية استضافت بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة لكرة القدم الإلكترونية (EA SPORTS FC 27)، خلال الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من الشهر الجاري.