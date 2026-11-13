منتخب سوريا للرياضات الإلكترونية يسجل مشاركته الأولى في بطولة غرب آسيا

عمان-سانا‏

شارك منتخب سوريا الوطني للرياضات الإلكترونية في بطولة اتحاد غرب آسيا ‏السابعة لكرة القدم الإلكترونية (‏EA SPORTS FC 27‌‏)، التي استضافتها مدينة ‏العقبة الأردنية مؤخراً، بمشاركة 12 منتخباً.‏

ومثّل سوريا في البطولة اللاعب هارون ياسين في منافسات الرجال، واللاعبة ميريام ‏عرموش في منافسات السيدات، بإشراف مدرب المنتخب خالد عبد الباسط.‏

ونجح ياسين في تجاوز دور المجموعات، التي ضمت منتخبات العراق والإمارات ‏والكويت، ليحجز مكانه بين أفضل ثمانية لاعبين في البطولة.‏

وفي الدور ربع النهائي، واجه ممثل المنتخب السعودي، وخسر أمامه بنتيجة 2-0، ‏بعد مباراتين انتهتا بنتيجتي 6-4 و4-3، ليودع المنافسات من هذا الدور.‏

وفي منافسات السيدات، شاركت عرموش ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب لاعبات ‏منتخبات عُمان واليمن والبحرين والأردن وفلسطين والكويت، وذلك بعد حصولها على ‏المركز الثاني في منافسات كرة القدم الإلكترونية للسيدات ضمن الدوري السوري ‏الرقمي.‏

وقال مدير المنافسات في اللجنة العليا للرياضات الإلكترونية أحمد حرفوش ‏في تصريح ‏لـ سانا: إن مشاركة المنتخب السوري في بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية تُعدّ ‏خطوة تاريخية ومهمة في مسيرة تطوير هذه الرياضة في سوريا، إذ تسجل المشاركة ‏السورية الأولى منذ انطلاق البطولة قبل سبع سنوات، بمنتخبين للرجال والسيدات.‏

وأضاف حرفوش: رغم انتهاء مشوار منتخبنا عند الدور ربع النهائي، إلا أن أهمية ‏هذه المشاركة تتجاوز النتائج، لما تمثّله من تجربة قيّمة وفرصة لاكتساب الخبرات ‏والاحتكاك الدولي، ووضع الأسس لمشاركات سوريّة أكثر قوة وتنافسية في المستقبل.‏

وكانت مدينة العقبة الأردنية استضافت بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة لكرة القدم ‏الإلكترونية (‏EA SPORTS FC 27‌‏)، خلال الفترة من العاشر إلى الثاني عشر ‏من الشهر الجاري.‏