اتحاد الفروسية يقيم مباراة وطنية تحضيراً لبطولة النصر الدولية

دمشق-سانا

يقيم نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق اليوم الجمعة، مباراة وطنية ‏تحضيرية في صالة الفرسان الرياضية، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة النصر ‏الدولية لقفز الحواجز، المقررة من 26 إلى 29 ‏تشرين الثاني الجاري.

وأوضح الاتحاد العربي السوري للفروسية عبر صفحته على الفيس بوك، أن المباراة ‏تتضمن ثلاث فئات، هي سمول تور بارتفاع حواجز يبلغ 120 سم، وميديوم تور ‏بارتفاع 130 سم، وبيغ تور بارتفاع 140 سم.‏

وتجري منافسات فئة سمول تور على مرحلتين، فيما تقام منافسات ميديوم تور وفق ‏شوط السرعة ضد الزمن، بينما تتضمن منافسات بيغ تور شوطاً وجولة تمايز.‏

وتهدف المباراة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والتنافسية للفرسان قبل المشاركة في ‏بطولة النصر الدولية.‏