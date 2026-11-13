اتحاد الفروسية يقيم مباراة وطنية تحضيراً لبطولة النصر الدولية

دمشق-سانا
يقيم نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق اليوم الجمعة، مباراة وطنية تحضيرية في صالة الفرسان الرياضية، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة النصر الدولية لقفز الحواجز، المقررة من 26 إلى 29 تشرين الثاني الجاري.
وأوضح الاتحاد العربي السوري للفروسية عبر صفحته على الفيس بوك، أن المباراة تتضمن ثلاث فئات، هي سمول تور بارتفاع حواجز يبلغ 120 سم، وميديوم تور بارتفاع 130 سم، وبيغ تور بارتفاع 140 سم.
وتجري منافسات فئة سمول تور على مرحلتين، فيما تقام منافسات ميديوم تور وفق شوط السرعة ضد الزمن، بينما تتضمن منافسات بيغ تور شوطاً وجولة تمايز.
وتهدف المباراة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والتنافسية للفرسان قبل المشاركة في بطولة النصر الدولية.