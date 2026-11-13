منتخب سوريا للكاراتيه يحرز 20 ميدالية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا

عمان-سانا

سجل منتخب سوريا الوطني للكاراتيه نتائج متميزة في اليوم الأول من منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن، بإحرازه 20 ميدالية، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و8 فضيات، و9 برونزيات، بعد منافسات قوية.

وذكر ‏الاتحاد العربي السوري للكاراتيه في صفحته على فيسبوك أن نتائج المنتخب جاءت على النحو الآتي:

الميداليات الذهبية:

فواز بني مرجة في وزن -75

تيم السبسبي في وزن -84

عيسى العتمة في وزن -52

الميداليات الفضية:

ماسة عثمان وزن -50

عبد الرزاق إدريس وزن -75

محمد عبد الرحمن وزن -55

سيرين بدور وزن -61

محمد الإبراهيم – كاتا فردي

شفين خالد العلي وزن +66

حكمت بشير – كاتا فردي

ليلاف محمد خير عمر وزن -54

الميداليات البرونزية:

عامر البني وزن -67

حمزة خميس وزن 60

نورهان أحمد إبراهيم وزن -55

أمل الصياح وزن -48

محمد خرمه وزن -68

ميار ماهر عامر وزن +76

عبد الله الحلبية – كاتا فردي

نور ستوت وزن -54

محمد نشار وزن -63

يذكر أن منتخب سوريا حقق المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في الأردن في العام 2025، بإحرازه 35 ميدالية ملونة.