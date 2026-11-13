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منتخب سوريا للكاراتيه يحرز 20 ميدالية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا

image 2026 11 13 00 01 38 منتخب سوريا للكاراتيه يحرز 20 ميدالية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا
منتخب سوريا الوطني للكاراتيه يحرز 20 ميدالية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا- عمان - ‏الاتحاد العربي السوري للكاراتيه

عمان-سانا

سجل منتخب سوريا الوطني للكاراتيه نتائج متميزة في اليوم الأول من منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن، بإحرازه 20 ميدالية، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و8 فضيات، و9 برونزيات، بعد منافسات قوية.

وذكر ‏الاتحاد العربي السوري للكاراتيه في صفحته على فيسبوك أن نتائج المنتخب جاءت على النحو الآتي:

الميداليات الذهبية:

فواز بني مرجة في وزن -75
تيم السبسبي في وزن -84
عيسى العتمة في وزن -52

الميداليات الفضية:

ماسة عثمان وزن -50
عبد الرزاق إدريس وزن -75
محمد عبد الرحمن وزن -55
سيرين بدور وزن -61
محمد الإبراهيم – كاتا فردي
شفين خالد العلي وزن +66
حكمت بشير – كاتا فردي
ليلاف محمد خير عمر وزن -54

الميداليات البرونزية:

عامر البني وزن -67
حمزة خميس وزن 60
نورهان أحمد إبراهيم وزن -55
أمل الصياح وزن -48
محمد خرمه وزن -68
ميار ماهر عامر وزن +76
عبد الله الحلبية – كاتا فردي
نور ستوت وزن -54
محمد نشار وزن -63

يذكر أن منتخب سوريا حقق المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في الأردن في العام 2025، بإحرازه 35 ميدالية ملونة.

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