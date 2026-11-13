منتخب سوريا للكاراتيه يحرز 20 ميدالية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا

عمان-سانا
سجل منتخب سوريا الوطني للكاراتيه نتائج متميزة في اليوم الأول من منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن، بإحرازه 20 ميدالية، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و8 فضيات، و9 برونزيات، بعد منافسات قوية.
وذكر الاتحاد العربي السوري للكاراتيه في صفحته على فيسبوك أن نتائج المنتخب جاءت على النحو الآتي:
الميداليات الذهبية:
فواز بني مرجة في وزن -75
تيم السبسبي في وزن -84
عيسى العتمة في وزن -52
الميداليات الفضية:
ماسة عثمان وزن -50
عبد الرزاق إدريس وزن -75
محمد عبد الرحمن وزن -55
سيرين بدور وزن -61
محمد الإبراهيم – كاتا فردي
شفين خالد العلي وزن +66
حكمت بشير – كاتا فردي
ليلاف محمد خير عمر وزن -54
الميداليات البرونزية:
عامر البني وزن -67
حمزة خميس وزن 60
نورهان أحمد إبراهيم وزن -55
أمل الصياح وزن -48
محمد خرمه وزن -68
ميار ماهر عامر وزن +76
عبد الله الحلبية – كاتا فردي
نور ستوت وزن -54
محمد نشار وزن -63
يذكر أن منتخب سوريا حقق المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في الأردن في العام 2025، بإحرازه 35 ميدالية ملونة.