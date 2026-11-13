منتخب سوريا للشطرنج يفوز على نيبال في بطولة أمم آسيا للفرق

‏أبو ظبي-سانا

حقق منتخب سوريا للرجال بالشطرنج فوزه الثاني في بطولة أمم آسيا للفرق بالشطرنج الكلاسيكي، بتغلبه على نظيره ‏النيبالي بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة، ضمن منافسات الجولة الرابعة المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.‏

وذكر الاتحاد العربي السوري للشطرنج أن الفوز تحقق عبر انتصار اللاعبين رودي بكر ومازن فندي، فيما أحرز أرام ‏آدم نصف نقطة من تعادله على الطاولة الأولى مع روبيش جايسوال.‏

ورفع المنتخب السوري رصيده إلى 5 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر ونقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني، ‏على أن يواجه نظيره الماليزي في الجولة الخامسة المقررة عند الساعة الثالثة من عصر يوم غد الجمعة.‏

وكان المنتخب استهل مشاركته بالفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 4-0، قبل أن يتعادل مع المنتخب المنغولي ‏المصنف خامساً بنتيجة 2-2، ويخسر في الجولة الثالثة أمام المنتخب الإماراتي.‏

ويمثل سوريا في البطولة اللاعبون بشير عيتي، ورودي بكر، وطلال الزعيم، ومازن فندي.‏

وتستمر منافسات البطولة حتى 18 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 30 فريقاً يمثلون 19 دولة آسيوية.‏