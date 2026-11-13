منتخب سوريا للشطرنج يفوز على نيبال في بطولة أمم آسيا للفرق

أبو ظبي-سانا
حقق منتخب سوريا للرجال بالشطرنج فوزه الثاني في بطولة أمم آسيا للفرق بالشطرنج الكلاسيكي، بتغلبه على نظيره النيبالي بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة، ضمن منافسات الجولة الرابعة المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وذكر الاتحاد العربي السوري للشطرنج أن الفوز تحقق عبر انتصار اللاعبين رودي بكر ومازن فندي، فيما أحرز أرام آدم نصف نقطة من تعادله على الطاولة الأولى مع روبيش جايسوال.
ورفع المنتخب السوري رصيده إلى 5 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر ونقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني، على أن يواجه نظيره الماليزي في الجولة الخامسة المقررة عند الساعة الثالثة من عصر يوم غد الجمعة.
وكان المنتخب استهل مشاركته بالفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 4-0، قبل أن يتعادل مع المنتخب المنغولي المصنف خامساً بنتيجة 2-2، ويخسر في الجولة الثالثة أمام المنتخب الإماراتي.
ويمثل سوريا في البطولة اللاعبون بشير عيتي، ورودي بكر، وطلال الزعيم، ومازن فندي.
وتستمر منافسات البطولة حتى 18 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 30 فريقاً يمثلون 19 دولة آسيوية.